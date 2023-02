Πολιτική

Μητσοτάκης: Φίλοι οι λαοί Ελλάδας και Τουρκίας

Τις ευχαριστίες του προς τους άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook.



Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς τους άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας κάτω από αντίξοες συνθήκες είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συγκίνηση που προκάλεσαν οι Έλληνες διασώστες αλλά και την περηφάνια με τις προσπάθειές τους και την διάσωση πέντε ανθρώπων.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

"Θέλω να ξεκινήσω την κυριακάτικη συνάντησή μας με ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες. Συγκινηθήκαμε όλοι όταν τους είδαμε να βγάζουν μέσα από τα ερείπια των πολυκατοικιών, ζωντανούς, 5 ανθρώπους – τρία παιδιά, μια 20χρονη κοπέλα και ένα 50χρονο άνδρα. Και μας γέμισαν υπερηφάνεια. Αλλά και αυτονόητη βαθιά θλίψη για το μέγεθος της καταστροφής. Λέμε συχνά «Βιβλική καταστροφή», όμως μόνο έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς το μέγεθος αυτού που βλέπουμε.

Η χώρα μας έπραξε το αυτονόητο, όπως έκανε και το 1999, και όπως θα κάνουμε πάντα. Σπεύσαμε από την πρώτη στιγμή να θέσουμε τις δυνατότητες της ελληνικής πολιτείας στη διάθεση των αρχών της γειτονικής χώρας. Όπως είπα και στον πρόεδρο Ερντογάν, αυτήν την ώρα της ανάγκης και της οδύνης είμαστε εδώ για ό,τι βοήθεια χρειαστούν. Μπορεί να έχουμε πολιτικές διαφορές, όμως οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι φίλοι. Και αυτό αποδεικνύεται από το κύμα συμπαράστασης που έχει εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα.

Οι φυσικές καταστροφές πάντα μας υπενθυμίζουν την ευθύνη της οργανωμένης πολιτείας προς τους πολίτες. Την ευθύνη να οχυρώνουμε τις υποδομές μας και να επενδύουμε στις δομές και στους ανθρώπους της Πολιτικής Προστασίας. Αυτό, το έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα. Επιτρέψτε μου σας δώσω ένα μόνο ενδεικτικό παράδειγμα: η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όταν αναλάβαμε, λειτουργούσε με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας – δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7:00 μέχρι τις 15:00. Σήμερα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, σε ένα νέο υπερσύγχρονο κτίριο, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας για να υπάρχει άμεση ενημέρωση ώστε να υπάρχει και άμεση αντίδραση. Φυσικά όμως δεν αρκεί η γρήγορη αντίδραση – πρέπει να υπάρχει και προληπτική δράση, αλλά και να μαθαίνεις από τα λάθη σου.

Και εξηγώ: Φέτος ο ΔΕΔΔΗΕ αύξησε κατά 70% τους καθαρισμούς δέντρων γύρω από σταθμούς, και κατά 50% τις επενδύσεις σε αναβάθμιση δικτύου. Γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την κεντρική Ελλάδα και την Αττική, οι βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο ήταν λιγότερες από 90. Πέρυσι με την «Ελπίδα» ήταν 200-250 στη μέση τάση και πάνω από 400 στη χαμηλή τάση, ενώ το 2021 με τη «Μήδεια» είχαν φτάσει τις 1200 βλάβες στη μέση τάση και τουλάχιστον τις 1500 στη χαμηλή τάση.

Φυσικά άκουσα κι εγώ το επιχείρημα ότι πήραμε πολλά μέτρα ενόψει του χιονιά. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω: δεν είναι καλύτερα να έχουμε ένα κράτος που δρα προληπτικά από το να έχουμε έναν κρατικό μηχανισμό απόντα;

Φαίνεται πάντως πως η κλιματική κρίση θα δημιουργεί ολοένα και πιο συχνά έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Με αφορμή λοιπόν την παγωνιά των ημερών, θέλω να θυμίσω πως πλέον οι αγρότες μας έχουν στη διάθεσή τους μία δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή που τους ειδοποιεί εγκαίρως – τρεις μέρες πριν – για επερχόμενο παγετό, ώστε να πάρουν τα μέτρα τους. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο «cloud» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη για λειτουργία σε κινητό.

Αν έπρεπε όμως να ξεχωρίσω μία ψηφιακή υπηρεσία, από τις εκατοντάδες που σήμερα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, θα ήταν ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς. Ήταν κάτι που φάνταζε αδιανόητο, όμως σήμερα είναι πραγματικότητα μέσω της εφαρμογής MyHeathApp, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες υπηρεσίες. Ξεκίνησε με τα ιατρικά παραπεμπτικά και τα ψηφιακά ραντεβού με τον προσωπικό γιατρό, και αυτή την εβδομάδα προστέθηκαν 431 εργαστηριακές εξετάσεις και βεβαιώσεις νοσηλείας. Αυτά παρέχονται ψηφιακά από 59 δημόσια νοσοκομεία – σχεδόν τα μισά δηλαδή – καθώς και από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Αυτό σημαίνει πως ο κάθε πολίτης αλλά και ο θεράπων ιατρός, με ένα κλικ, θα έχει πρόσβαση σε όλο το ιατρικό μας ιστορικό ώστε να μπορεί να κάνει την καλύτερη δυνατή διάγνωση. Είναι ένα έργο που, σε συνδυασμό με άλλα έργα ψηφιακής αναβάθμισης και διασύνδεσης των νοσοκομείων μας και των κέντρο υγείας, φιλοδοξούμε έως το 2027 να αλλάξουν προς το καλύτερο το πρόσωπο του ΕΣΥ και την εμπειρία των πολιτών.

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών σε 120 επιχειρήσεις. Η ύπαρξη τέτοιων χώρων σε επιχειρήσεις είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό, και είναι καιρός να γίνει και στην Ελλάδα, καθώς διευκολύνει πολύ τους εργαζόμενους γονείς. Είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει για την στήριξη της οικογένειας και της απασχόλησης νέων γονιών, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτή την εβδομάδα υπεγράφη και η απόφαση για την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, μία δράση με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ που επίσης χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κατασκευαστούν δύο «πράσινα» κτίρια με υπερσύγχρονα εργαστήρια, και θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα Αναδυόμενων και Επαναδυόμενων Παθογόνων.

Είχαμε δύο σημαντικές ειδήσεις αυτήν την εβδομάδα από τη Βουλή. Η πρώτη αφορά τη σταδιοδρομία, τα θέματα υγείας και τα μισθολογικά ζητήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Επειδή αναγνωρίζουμε ότι οι αμοιβές των στελεχών των ΕΔ βρίσκονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την αποστολή που επιτελούν, πέρα από όσα ψηφίστηκαν, θα υπάρξει και αναπροσαρμοσμένο ειδικό μισθολόγιο από την 1/1/2024.

Η δεύτερη είδηση ήταν η τροπολογία που είχε σκοπό να θωρακίσει τη δημοκρατική ομαλότητα και να την προστατέψει από εγκληματικές οργανώσεις. Δεν αποβλέπει στον αποκλεισμό των ιδεών, αλλά στην περιφρούρηση της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης. Και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό που δεν στοιχήθηκαν σε αυτόν τον σκοπό όλα τα κόμματα.

Θα κλείσω με δύο καλές ειδήσεις, που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. Πριν 6 χρόνια, η PepsiCo Hellas έβαλε λουκέτο στο εργοστάσιο στα Οινόφυτα και μετέφερε την παραγωγή στη Ρουμανία. Σήμερα, μέρος αυτής της παραγωγής επιστρέφει στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στον Βόλο. Παράλληλα, στη Σίνδο, στη μονάδα παραγωγής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, ξεκινάει η παραγωγή του πιο γνωστού προϊόντος του δανικού κολοσσού Carlsberg. Είχαμε συνηθίσει ίσως να ακούμε ειδήσεις αποχώρησης μονάδων παραγωγής από την Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, αυτός ήταν ο κανόνας. Έχουμε παλέψει πολύ για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Για να μην φεύγουν πια επιχειρήσεις αλλά να επιστρέφουν. Για να γίνει η Ελλάδα ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

Τα χρόνια που η τάση ήταν οι επιχειρήσεις να αποχωρούν από την Ελλάδα, θυμάμαι πως ήταν παράλληλα και δύσκολο να ακουστεί μία φωνή υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων. Βλέπετε, είχε κυριαρχήσει μία απλοϊκή ρητορική κατά της ιδιωτικής οικονομίας, κατά των μεγάλων επιχειρήσεων, μία ρητορική δαιμονοποίησης του «κεφαλαίου», και όποιος τολμούσε να μιλήσει, παραδείγματος χάριν, για μείωση των φόρων σε επιχειρήσεις, θα δεχόταν επίθεση με χαρακτηρισμούς που δεν θέλω να επαναλάβω.

Σήμερα όμως, πιστεύω πως έχει αλλάξει και η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε αυτά τα θέματα. Γιατί όλοι πια καταλαβαίνουμε το συνολικό κέρδος που έχει η κοινωνία όταν η οικονομία είναι ελκυστική σε επενδύσεις, όταν παράγει, όταν δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και είμαστε ακόμα μόνο στην αρχή. Γιατί οι δυνατότητες της Ελλάδας είναι τεράστιες. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε ξεκινήσει να τις ξεκλειδώνουμε, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με αυτή την υπόσχεση, θα σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο σας και θα σας ευχηθώ να έχετε μία πολύ όμορφη Κυριακή."

