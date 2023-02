Τοπικά Νέα

Ηλεία: Έπιασαν την κουβέντα σε ηλικιωμένο... και τον “ξάφρισαν”

Πώς κατάφεραν να του αποσπάσουν τα χρήματα που μόλις είχε "σηκώσει" από την τράπεζα.

Τρεις γυναίκες Ρομά προσπάθησαν να πιάσουν κουβέντα σε έναν 65χρονο που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το Κέντρο Υγείας Γαστούνης, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο ποσό που είχε κάνει ανάληψη.

Οι δράστιδες κατάφεραν να τον απασχολήσουν και να του αρπάξουν το ποσό των 4.750 ευρώ που είχε στην τσέπη του, ενώ αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή. Το ίδιο απόγευμα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχου Ευπαθών Ομάδων Ηλείας μια 22χρονη η οποία συμμετείχε στην κλοπή μαζί με άλλες δύο γυναίκες συνεργούς της και αναγνωρίστηκε από τον ηλικιωμένο.

Ωστόσο, η 22χρονη δεν είχε στην κατοχή της το ιδιαίτερα μεγάλο ποσό που εκτιμάται ότι πήραν οι συνεργοί της, για την ταυτοποίηση των οποίων συνεχίζεται η προανάκριση. Στο μεταξύ, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας που της άσκησε δίωξη για κλοπή από κοινού.

