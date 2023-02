Αθλητικά

Γαλλία: Ένταση στα αποδυτήρια της Παρί μετά την ήττα από τη Μονακό

Ο σύμβουλος του γαλλικού συλλόγου άσκησε δριμεία κριτικής στην ομάδα, κάνοντας λόγο για έλλειψη επιθετικότητας

Προβληματισμός επικρατεί στην Παρί Σεν Ζερμέν, μετά από άλλο ένα αρνητικό αποτέλεσμα και την ήττα χθες το βράδυ από τη Μονακό για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, οι Παριζιάνοι έχουν κερδίσει πέντε από τα δέκα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Equipe», μετά το τέλος της χθεσινοβραδινής αναμέτρησης υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια της ομάδας, με πρωταγωνιστές τους Νεϊμάρ, Μαρκίνιος και Λουίς Κάμπος.

Ο σύμβουλος του γαλλικού συλλόγου άσκησε δριμεία κριτικής στην ομάδα, κάνοντας λόγο για έλλειψη επιθετικότητας, ενώ είχε προηγηθεί και ένα ανάλογο περιστατικό στην ανάπαυλα του ματς.

Η κουβέντα ξέφυγε, σε τέτοιο βαθμό, που κάποιοι υποστηρίζουν πως έγινε χαμός και ορισμένα μέλη του προπονητικού επιτελείου έμειναν έκπληκτοι από την έκβαση της υπόθεσης.

