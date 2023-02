Κόσμος

Ουκρανία: Γυναίκα σκοτώθηκε από βομβαρδισμό πολυκατοικίας

Η Νικόπολη ανήκει στις ρωσικές δυνάμεις σπό τις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Μια 53χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα το πρωί από τον βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε μια πολυκατοικία στην Νικόπολη που βρίσκεται στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από την επίθεση τραυματίστηκε και μια 87χρονη.

Η Νικόπολη βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου από την πλευρά του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, το οποίο κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

