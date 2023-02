Πολιτισμός

Ιταλία: Παράσταση αφιερωμένη στον Ερωτόκριτο

Η αντίδραση του ιταλικού κοινού, στο θέατρο Celebrazioni της Μπολώνια, ήταν ενθουσιώδης.

Μια ξεχωριστή παράσταση αφιερωμένη στον Ερωτόκριτο, έφτασε από τη Σητεία της Κρήτης στην Μπολώνια και κατέκτησε το ιταλικό κοινό. Πρόκειται για μια παράσταση σε σκηνοθεσία του Νίκου Ζαγκότη, ενορχήστρωση και σύνθεση του Γιώργου Φουρναράκη και παραγωγή του Συλλόγου Φίλων Μουσικής της Σητείας.

Χάρη στην πρόταση και την καθοριστική βοήθεια της επίτιμου προξένου της Ελλάδας στην Μπολώνια, Γεωργίας Λαμπράκη, η πετυχημένη αυτή παράσταση, μετά από τις διάφορες περιοχές της Κρήτης και ολόκληρης την Ελλάδας, ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι, αυτή τη φορά στην Ευρώπη, με την αρωγή της Στέγης Βιντσέντζου Κορνάρου.

Πρόκειται για θέαμα βασισμένο σε πάντρεμα του λόγου με τη μουσική, με την συμμετοχή καλλιτεχνών οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Στην δεύτερη ενότητα του θεάματος, παρουσιάσθηκε παράσταση κλασικού μπαλέτου χορευτικών σχολών της Μπολώνια, βασισμένη στο έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Τίτλος του όλου θεάματος, που κατέστη δυνατό χάρη σε μια πραγματικά γόνιμη ιταλο -ελληνική συνεργασία, ήταν «Due Storie d' Amore», (Δυο Ιστορίες Αγάπης).

Η αντίδραση του ιταλικού κοινού, στο θέατρο Celebrazioni της Μπολώνια, ήταν ενθουσιώδης. «Ήταν και μια ουσιαστική, γόνιμη, επαφή δυο τεράστιων πολιτισμών. Η πριγκίπισσα Αρετούσα έφτασε στην Ιταλία και κατάφερε να συναντήσει την Ιουλιέτα», υπογράμμισε με ικανοποίηση η κ. Λαμπράκη. Την παράσταση παρακολούθησε και η πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή.

Το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός, παράλληλα, αποτέλεσε ευκαιρία για τον δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Γιώργο Αλεξάκη και τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό- να συναντηθούν με τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής της Μπολώνια, αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα, με τον οποίο συζήτησαν προτάσεις για σειρά μελλοντικών, κοινών δράσεων.

