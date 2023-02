Αθλητικά

Βόλος – Ατρόμητος: Λύτρωση στις καθυστερήσεις για τους γηπεδούχους

Ο Βόλος απέκτησε σαφές προβάδισμα για τα play off κόντρα στον Ατρόμητο που έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να φύγει νικητής από το γήπεδο.

Με γκολ του Έντσο Γκάτζι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βόλος νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο, που στο τελευταίο 20λεπτο είχε «στριμώξει» τους γηπεδούχους κι αναζητούσε το γκολ της ανατροπής, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Η ουσία είναι ότι η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έκανε το 2Χ2 απέναντι στους Περιστεριώτες, καθώς είχε επικρατήσει και στον πρώτο γύρο με 2-0 εκτός έδρας και, πλέον, έχει το απόλυτο προβάδισμα για να βρεθεί στα play off του πρωταθλήματος, σε αντίθεση με τους «κυανόλευκους» που ελπίζουν σε ένα θαύμα.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν αργός στα πρώτα λεπτά, με τις ομάδες να μην μπορούν να βρουν κενούς διαδρόμους για να γίνουν απειλητικές προς τις αντίπαλες εστίες.

Όλα αυτά μέχρι το 19ο λεπτό, όταν ο Βόλος έχασε σημαντική ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα, με τον Πιρές να μην μπορεί να σκοράρει με πλασέ από το δεύτερο δοκάρι, μετά την κάθετη πάσα του Τσιρίνος.

Η δεύτερη (και τελευταία) καλή στιγμή του πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 31΄, όταν ο Άλχο στην προσπάθειά του ν΄ απομακρύνει τη μπάλα την έστειλε να περάσει δίπλα από τα δοκάρια του Κλέιμαν κι έτσι λίγο έλλειψε να έρθει το αυτογκόλ και να προηγηθεί ο Ατρόμητος.

Στην πρώτη του τελική στο δεύτερο μέρος, στο 56ο λεπτό, ο Βόλος πήρε το προβάδισμα με το δυνατό σουτ του Λούνα αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Γιαννιώτη (1-0).

Το γκολ ανέβασε τη ψυχολογία των γηπεδούχων, που στο 64΄ απείλησαν με το 2-0, αλλά ο Στρούγγης πρόλαβε να βάλει το πόδι του στο σουτ του Κούτσια, ενώ δύο λεπτά μετά το σουτ του Ντέλετιτς έφυγε άουτ.

Η «απάντηση» των φιλοξενούμενων ήρθε στο 72΄, όταν από το γύρισμα του Καμαρά, ο Κιάρτανσον έφερε τη μπάλα στο δεξί του πόδι, αλλά το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή ήταν άστοχο. Στο 74΄ ο Τζοβάρας δεν βρήκε όπως θα ήθελε τη μπάλα στο γύρισμα του Κεσχρίντα, όμως, στο 77΄ ο νεοεισελθών επιθετικός σημάδεψε σωστά από κοντά παίρνοντας το «ριμπάουντ» από την επέμβαση του Κλέιμαν στην κεφαλιά του Κιάρτανσον (1-1).

Πέντε λεπτά πριν το 90΄ ο Κλέιμαν επενέβη σωτήρια σε σουτ του Ρομπάιγ, ενώ στο 87΄ οι Περιστεριώτες έχασαν τεράστια ευκαιρία για να φέρουν... τούμπα το ματς, αλλά ο Ρομπάιγ αντί να πλασάρει προτίμησε να πασάρει λανθασμένα στον Κιάρτανσον, που δεν πρόλαβε.

Η μπάλα τιμώρησε τον Ατρόμητο, που ενώ πίεζε για το γκολ της νίκης, τελικά στο 90΄+2 αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι Βολιώτες, όταν ο Γκάτζι με φοβερό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Γιαννιώτη (2-1) και την ομάδα του με το ένα πόδι στα play off.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Πιρές, Γκάτζι, Καρτάλης - Ντε Μποκ

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Σι, Γκάτζι, Λούνα (67΄ Τσοκάνης), Πιρές (80΄ Καρτάλης), Τσιρίνος, Ντέλετιτς (89΄ Πίρινεν), Κούτσιας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Στρούγγης, Χατζησαΐας, Κεσχρίντα, Έντερ, Φριντζόνσον (67΄ Οικονομίδης), Κούεν (58΄ Καμαρά), Ρομπάιγ, Ροτάριου (67΄ Τζοβάρας), Τζαβίδας (67΄ Κιάρτανσον)

