Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ιωνικός: Το τρένο… συνέχισε με κατοστάρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» εγκλώβισαν τους φιλοξενούμενους στην ασφυκτική άμυνα τους και τους περιόρισαν στους 20 πόντους στο ημίχρονο.

Aήττητος παρέμεινε ο Ολυμπιακός (15-0 στην Basket League, επικρατώντας με 100-68 του Ιωνικού, στο κλειστό του Λαυρίου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε συγκομιδή 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Κώστας Παπανικολάου (15π.) και Άλεκ Πίτερς (13π.), με τον τελευταίο να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο ματς με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός εγκλώβισε με την άμυνά του τον Ιωνικό από την πρώτη περίοδο και τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Για τον Ολυμπιακό δεν αγωνίστηκαν οι Σλούκας, ΜακΚίσικ και Πάπας.

Τα δεκάλεπτα: 27-9, 48-20, 68-38, 100-68

Μόλις 9 πόντους σημείωσε ο Ιωνικός στο 1ο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Πειραιά να προηγείται με +19 (25-6), στο 8’ και να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +18 (27-9). Οι Βεζένκοφ, Λούντζης και Μπλακ ήταν σε εξαιρετική ημέρα και ο Ολυμπιακός, με επιμέρους σκορ 13-3 στο δεύτερο δεκάλεπτο, ξέφυγε με +28 (40-12), στο 15’. Ο Ιωνικός ήταν άστοχος και παρά τα λάθη του Ολυμπιακού στο δεύτερο μισό της 2ης περιόδου, το τέλος του ά μέρους βρήκε τους παίκτες του Μπαρτζώκα στο +28, 48-20.

Το 4-0 από τον Νούνιες Καστίγιο είχε ως αποτέλεσμα το 48-24, αλλά οι Παπανικολάου και Μπολομπόι απάντησαν με 8-0 για το +32 (56-24), στο 24’. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ελεύθερα έκτοτε για το +30 (68-38), στο 30ό λεπτό. Με βροχή από τρίποντα, οι παίκτες του Μπαρτζώκα προηγήθηκαν και με +35 (81-46), στο 34’. Ο Ολυμπιακός συνέχισε με μακρινά σουτ για το 100-68, με τη λήξη του χρόνου.

Διαιτητές: Τσολάκος, Ζιώγας, Μαρτινάκος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Κέιναν 7 (1), Φαλ 6, Βεζένκοφ 18, Παπανικολάου 15 (3), Λούντζης 9, Λαρεντζάκης 9 (3), Τσάμης 3 (1), Μπολομπόι 8, Πίτερς 13 (3), Μπλακ 8

ΙΩΝΙΚΟΣ (Άγγελος Τσίκληρας): Καστίγιο 20 (2), Αρσενόπουλος 2, Μαυροκεφαλίδης 23 (2), Μάντζαρης 3 (1), Λέισι 4, Κάπελαν 13 (3), Μπέμπης 3 (1), Σίμονς,

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Ένταση στα αποδυτήρια της Παρί μετά την ήττα από τη Μονακό

Βόλος – Ατρόμητος: Λύτρωση στις καθυστερήσεις για τους γηπεδούχους

Σεισμός στην Τουρκία - Συρία: Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη για τα σεισμόπληκτα παιδιά