Κύπρος: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε το ποσοστό του 51,9%,έναντι του ανθυποψηφίου του Ανδρέα Μαυρογιάννη που έλαβε 48,1%.

Νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδείχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων παγκύπρια, ο κ. Χριστοδουλίδης έλαβε το ποσοστό του 51,9% έναντι του ανθυποψηφίου του Ανδρέα Μαυρογιάννη που έλαβε 48,1%.

Συγχαρητήρια Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νίκο Χριστοδουλίδη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη για την εκλογή του και τον προσκάλεσε να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα.

Συνομιλία Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Νίκου Χριστοδουλίδη

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον συνεχάρη για την εκλογή του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η Πρόεδρος τόνισε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα και επισήμανε ότι η διαρκής συνεργασία και ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου σε όλα τα επίπεδα είναι εγγύηση για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Η κυρία Σακελλαροπούλου προσκάλεσε τον κύριο Χριστοδουλίδη να επισκεφθεί την Αθήνα, όταν το επιτρέψει το πρόγραμμά του.

Συγχαρητήρια και από το Νίκο Δένδια

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον φίλο @Christodulides, τον συνεχάρην για την εκλογή του ως νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ευχήθηκα καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2023





