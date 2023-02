Ταξί: Στάση εργασίας στην Αττική

Οικονομία

Χωρίς ταξί για πολλές ώρες τη Δευτέρα η Αθήνα, λόγω της έκτακτης Γ.Σ του ΣΑΤΑ.

Χωρίς ταξί θα μείνει αύριο Δευτέρα, η Αθήνα από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ λόγω της στάσης εργασίας που εξήγγειλε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, προκειμένου οι οδηγοί να συμμετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση, την οποία θα πραγματοποιήσουν στις 3 το μεσημέρι στο θέατρο ΠΕΡΟΚΕ.

Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει την αδιαφορία της κυβέρνησης, την προπαγάνδα των άριστων σχέσεων που επιδίδεται η αντιπολίτευση και την αφωνία της Ομοσπονδίας του και μεταξύ άλλων ζητά:

Την αναπροσαρμογή της προκαθορισμένης τιμής για τη διαδρομή Αεροδρόμιο Αθηνών – κέντρο από 40 ευρώ σε 45 ευρώ, για το πρώτο τιμολόγιο και από 55 ευρώ σε 60 ευρώ, για το δεύτερο το νυχτερινό.

Την επαναφορά του δώρου Χριστουγέννων των ταξί με τους ίδιους όρους που ίσχυαν.

Την ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες για τα ταξί με φορτίο.

Σε ότι αφορά το τιμολόγιο η πρόταση του Συνδικάτου αναφέρει:

Πτώση σημαίας στα 5,00 ευρώ

Ελάχιστη μίσθωση στα 10,00 ευρώ

Επιπλέον χρέωση 5,00 ευρώ ανά επιβάτη (από το πέμπτο άτομο και μετά)

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 24% στο 13% για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

