Κοινωνία

Γλυφάδα: Μαχαίρωσαν ανήλικο στη μαρίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμπλοκή δεκάδων ατόμων το βράδυ του Σαββάτου, στη 2η μαρίνα Γλυφάδας.

Με τραύμα από μαχαίρι στο δεξί πόδι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ένας 17χρονος μετά από άγρια συμπλοκή στη Γλυφάδα το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ομάδα 20 ατόμων συνεπλάκη στην 2η μαρίνα Γλυφάδας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ανήλικος.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτεται εκτός κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Θρήνος για την19χρονη που πέθανε στο νοσοκομείο

Ηλεία: Έπιασαν την κουβέντα σε ηλικιωμένο... και τον “ξάφρισαν”

Σεισμός στην Τουρκία: Ανασύρθηκε νεκρή η Νιλάι Αϊντογκάν