Πολιτική

Μητσοτάκης: Θα υπάρξουν εξαγγελίες και για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια.

Σε εκδήλωση κοπής πίτας της Β3 ΔΕΕΠ (Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας) και της Νομαρχιακής Επιτροπής Β' Νότιου Τομέα Αθηνών ΟΝΝΕΔ στην Αργυρούπολη παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ανέφερε ότι οι χώροι του Νότιου Τομέα του φέρνουν στο μυαλό πολύ καλές στιγμές που διέτρεξε στη διάρκεια της δικής του πολιτικής διαδρομής επισημαίνοντας ότι το 2023 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τότε που έκανε τα πρώτα του βήματα στην πολιτική, ως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ.

Τόνισε ότι «η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Πιο ισχυρή οικονομικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά, πιο συνεκτική κοινωνικά και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλες φουρτούνες, αυτά τα τέσσερα χρόνια: Μία πανδημία, έναν επιθετικό γείτονα, μεγάλες προσφυγικές πιέσεις και τώρα ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών παγκοσμίως που έχουμε δει εδώ και σαράντα χρόνια. Κι όμως, απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις καταφέραμε και σταθήκαμε κοντά στους πολίτες, πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

Αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας, στην ενίσχυση στα νοικοκυριά, στο Market Pass που θα εφαρμοστεί μέσα στον επόμενο μήνα, στην πρώτη σημαντική αύξηση συντάξεων εδώ και 12 χρόνια. «Και με αυτό το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει θα προσέλθουμε στην εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα λάβει χώρα σε λίγους μήνες, με το κόμμα συντεταγμένο, με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά για να κερδίσουμε μια δεύτερη εκλογή με μεγάλη διαφορά για να μπορέσουμε να είμαστε αυτοδύναμοι, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την έννοια της αυτοδύναμης Ελλάδος, όπως το κάναμε αυτά τα τέσσερα χρόνια», είπε.



Επανέλαβε πως «η πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή θα στείλει το μήνυμα τού ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο την επόμενη τετραετία. Και τα διλήμματα ξέρετε, φίλες και φίλοι, είναι πια πολύ απλά. Δεν είναι "δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία", "κοινωνική δικαιοσύνη ή αυταρχισμός", κάποια αφηρημένα πράγματα τα οποία ακούω από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τα πράγματα είναι απλά. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα πάμε πίσω;», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Θα κατοχυρώσουμε όλα τα κεκτημένα αυτής της τετραετίας, πρωτίστως τους χαμηλότερους φόρους, ή θα ξαναβρεθούμε με μια κυβέρνηση που θα τσακίσει τη μεσαία τάξη, όπως το έκανε μεταξύ του 2015 και του 2019; Θα εξακολουθούμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας όπως το κάναμε με μεγάλη επιτυχία ή θα ξανακάνουμε τη χώρα "ξέφραγο αμπέλι"; Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και να κάνουμε στοχευμένες επενδύσεις σε εξοπλισμούς ή θα παραδοθούμε σε άλλες γεωπολιτικές αναζητήσεις που παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές χώρες και όχι σε χώρες μέλη του δυτικού κόσμου; Και τελικά, και το πιο σημαντικό: ποιός πρέπει να κυβερνά αυτόν τον τόπο; Η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας; Αυτό είναι το τελικό ερώτημα το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες στις κάλπες της άνοιξης».



Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη σημαντική δουλειά που έχει γίνει στην προστασία του Υμηττού εξαίροντας την πολύ καλή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα.

Πριν κόψει την πίτα ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όταν καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών θα τοποθετηθεί και πάλι στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία». Στη συνέχεια έκοψε ένα κομμάτι για τους διασώστες της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν στην Τουρκία, «γιατί βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή πρώτοι και απέδειξαν ότι τους λαούς μας δεν τους χωρίζει τίποτα, ότι μπορούμε να ζούμε φιλικά με την Τουρκία και ότι τελικά οι σχέσεις μας είναι πολύ πιο βαθιές και στις δύσκολες στιγμές». Εξέφρασε μάλιστα την ευχή μέσα από αυτό το δράμα, την ανείπωτη καταστροφή να «ξεπηδήσει τουλάχιστον κάτι καλό όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών».

Αναλυτικά στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Καλησπέρα σας και να έχουμε μια καλή χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ σε έναν χώρο, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ο οποίος μού είναι ιδιαίτερα οικείος, όπως οικεία εξάλλου μού είναι ολόκληρη η Περιφέρεια της Β' Αθήνας, η οποία τώρα έχει σπάσει στα τρία.

Όλοι οι χώροι εδώ, του Νότιου Τομέα, μού θυμίζουν πολύ καλές στιγμές που διέτρεξα κατά τη διάρκεια της δικής μου πολιτικής διαδρομής και θυμόμουν, μάλιστα, καθώς ερχόμουν σήμερα να βρεθώ μαζί σας ότι το 2023 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τότε που έκανα τα πρώτα μου βήματα στην πολιτική, ως υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Και δεν ξεχνώ ποτέ ότι είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδος επειδή είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης μας πολιτικής οικογένειας. Της παράταξης που στέκεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων, της παράταξης που κράτησε όρθια τη χώρα σε πολύ δύσκολες συγκυρίες αυτά τα τέσσερα χρόνια που μάς πέρασαν, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε με αυτοπεποίθηση και με αξιοπρέπεια τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε: Ναι, η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια.

Πιο ισχυρή οικονομικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά, πιο συνεκτική κοινωνικά και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλες φουρτούνες, αυτά τα τέσσερα χρόνια: Μία πανδημία, έναν επιθετικό γείτονα, μεγάλες προσφυγικές πιέσεις και τώρα ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών παγκοσμίως που έχουμε δει εδώ και σαράντα χρόνια. Κι όμως, απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις καταφέραμε και σταθήκαμε κοντά στους πολίτες, πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θυμηθείτε τα χρόνια της πανδημίας και πως στηρίξαμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ξοδεύοντας παραπάνω από 40 δισεκατομμύρια.

Και αναλογιστείτε τι κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας: Τη στήριξη που έχουμε δώσει σε νοικοκυριά, το γεγονός ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα τεθεί σε λειτουργεί το Market Pass το οποίο θα δώσει 10% έκπτωση σε όλες τις αγορές που θα κάνετε στο super market.

Το γεγονός ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για πρώτη φορά είχαμε σημαντική αύξηση συντάξεων εδώ και 12 χρόνια. Και επειδή όπου πηγαίνω ακούω κάποια δικαιολογημένα παράπονα για το θέμα της προσωπικής διαφοράς, μπορώ να σας πω: κάντε λίγο υπομονή, θα υπάρχουν καλές εξαγγελίες και για τους συνταξιούχους που δεν είδαν καμία αύξηση τον τελευταίο μήνα.

Έτσι αποδεικνύει, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή η παράταξη το πώς αντιλαμβάνεται και την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Και με αυτό το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει θα προσέλθουμε στην εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα λάβει χώρα σε λίγους μήνες, με το κόμμα συντεταγμένο, με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά για να κερδίσουμε μια δεύτερη εκλογή με μεγάλη διαφορά για να μπορέσουμε να είμαστε αυτοδύναμοι, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την έννοια της αυτοδύναμης Ελλάδος, όπως το κάναμε αυτά τα τέσσερα χρόνια.

Και θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο το λέω σε κάθε δημόσια μου παρέμβαση, γιατί ξέρω ότι απευθύνομαι σε παλιά και σε νέα κομματικά στελέχη. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε μεγάλη εμπειρία από εκλογές. Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή θα στείλει το μήνυμα τού ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο την επόμενη τετραετία.

Και τα διλήμματα ξέρετε, φίλες και φίλοι, είναι πια πολύ απλά. Δεν είναι "δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία", "κοινωνική δικαιοσύνη ή αυταρχισμός", κάποια αφηρημένα πράγματα τα οποία ακούω από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τα πράγματα είναι απλά. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα πάμε πίσω; Θα κατοχυρώσουμε όλα τα κεκτημένα αυτής της τετραετίας, πρωτίστως τους χαμηλότερους φόρους, ή θα ξαναβρεθούμε με μια κυβέρνηση που θα τσακίσει τη μεσαία τάξη, όπως το έκανε μεταξύ του 2015 και του 2019; Θα εξακολουθούμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας όπως το κάναμε με μεγάλη επιτυχία ή θα ξανακάνουμε τη χώρα "ξέφραγο αμπέλι"; Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και να κάνουμε στοχευμένες επενδύσεις σε εξοπλισμούς ή θα παραδοθούμε σε άλλες γεωπολιτικές αναζητήσεις που παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές χώρες και όχι σε χώρες μέλη του δυτικού κόσμου;

Και τελικά, και το πιο σημαντικό: ποιός πρέπει να κυβερνά αυτόν τον τόπο; Η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας; Αυτό είναι το τελικό ερώτημα το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες στις κάλπες της άνοιξης.

Χαίρομαι, αγαπητέ μου πρόεδρε, που βλέπω τον κομματικό μας μηχανισμό σε απόλυτη ετοιμότητα. Θέλω να σάς πω ότι ο Πρόεδρος, το ξέρετε εξάλλου, έχει μία κομματική ιστορία, καθώς θυμάμαι -και δεν το ξεχνώ ποτέ- ότι όταν ήμουν απλός βουλευτής κάθε φορά που ανέβαινα προς τον Υμηττό υπήρχε μία Τοπική, η οποία ήταν ανοιχτή. Και ήταν η Τοπική του πατέρα του και χαίρομαι που τώρα υπάρχει αυτή η συνέχεια και χαίρομαι που ο κομματικός μας μηχανισμός είναι σε απόλυτη εγρήγορση.

Χαίρομαι, αγαπητέ δήμαρχε, που υπάρχει και μία εξαιρετική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι κάτι στο οποίο εξάλλου έχουν βοηθήσει και όλα τα στελέχη μας. Ξέρετε, εδώ στο Νότιο Τομέα έχουμε εννέα βουλευτές. Θέλω να βγάλουμε τουλάχιστον δέκα την επόμενη φορά. Με τον Γιώργο Πατούλη έχουμε δουλέψει πολλά θέματα τα οποία αφορούν το Νότιο Τομέα. Και φυσικά εδώ στο δικό σας Δήμο, αγαπητέ μου Δήμαρχε, λύσαμε επιτέλους τα ζητήματα των κοινόχρηστων χώρων και φυσικά η επένδυση στο Ελληνικό, όλοι το βλέπετε, προχωρά πια με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Και να αναδείξω επίσης τη μεγάλη, τη σπουδαία δουλειά που έχετε κάνει στην προστασία του Υμηττού, καθώς ξέρετε πόσο προετοιμασμένοι πρέπει να είμαστε. Θυμάστε πέρυσι η πρώτη φωτιά ήταν εδώ, λίγο πιο πάνω από εμάς, που μάς έτυχε. Όμως νομίζω ότι αποδείξαμε ότι και στα θέματα της πολιτικής προστασίας έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, γιατί το πρώτο μέλημα του κράτους πρέπει να είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η προστασία των περιουσιών και η προστασία του περιβάλλοντος. Και θέλω να εξάρω αυτή την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό θα συνεχίσει και την επόμενη μέρα.

Βέβαια, θέλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι οι δικές μας πίτες της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγο πιο παραδοσιακές, λίγο πιο συντηρητικές, γιατί πληροφορήθηκα ότι στην πίτα του δημάρχου έριχνε κάτι ζεϊμπεκιές, εδώ δεν θα δείτε τέτοια πράγματα. Εδώ εμείς είμαστε πιο πειθαρχημένοι, πιο συντηρητικοί, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο εδώ, γιατί; Γιατί θα σας ζητήσουμε τώρα, τώρα θα αρχίσει η σοβαρή δουλειά προετοιμασίας από τον Παύλο Μαρινάκη και από τα κομματικά μας στελέχη, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πρώτο κόμμα, πρώτη δύναμη, το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ευρώπη και να μην έχουμε εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε κάλπη. Έτσι δεν είναι; Οπότε θα ζητήσουμε τη βοήθειά σας για ακόμα μια φορά, ώστε όταν έρθει η μέρα των εκλογών να είμαστε, φίλες και φίλοι, απολύτως έτοιμοι να κάνουμε τη δουλειά μας σε όλα τα επίπεδα. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όταν καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών θα τοποθετηθεί και πάλι στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία.

Θα κόψω, λοιπόν, τώρα εγώ το πρώτο κομμάτι του Χριστού -το έχει ήδη κόψει ο πάτερ- αλλά εγώ θέλω να κόψω ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι -αυτό είναι εδώ του Χριστού- νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία έχει ξεχωριστή σημασία. Θέλω να κόψω ένα κομμάτι για τους διασώστες της ΕΜΑΚ. Αυτά τα παιδιά αξίζουν το χειροκρότημά σας. Γιατί βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή πρώτοι και απέδειξαν ότι τους λαούς μας δεν τους χωρίζει τίποτα, ότι μπορούμε να ζούμε φιλικά με την Τουρκία και ότι τελικά οι σχέσεις μας είναι πολύ πιο βαθιές και στις δύσκολες στιγμές. Στις δύσκολες στιγμές φαίνονται οι πραγματικοί φίλοι και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο δυνατή εικόνα και για το μέλλον των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, από αυτήν του διασώστη της ΕΜΑΚ μαζί με έναν Τούρκο συνάδελφό του να βγάζουν από τα συντρίμμια αυτού του καταστροφικού σεισμού ένα νεαρό κοριτσάκι. Και εύχομαι μέσα από αυτό το δράμα, μέσα από αυτήν την ανείπωτη καταστροφή, ανθρωπιστική, αλλά καταστροφή και σε επίπεδο υποδομών -μιλούσα πριν από λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος γύρισε από την Τουρκία. Μιλάμε για μια πρωτοφανή καταστροφή- να ξεπηδήσει τουλάχιστον κάτι καλό όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, το αξίζουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ, όπως το αξίζουν όλοι όσοι φορούν το εθνόσημο, είτε είναι οι συνοριοφύλακές μας, είτε είναι τα στελέχη του Λιμενικού, είτε είναι οι πιλότοι μας, είτε είναι τα παιδιά που είναι στα υποβρύχια. Τόσες και τόσοι που ξαγρυπνούν 365 μέρες το χρόνο για να μπορούμε όλοι εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι. Η πατρίδα τους οφείλει πολλά και γνωρίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οι ένστολοί μας, ότι εμείς είμαστε η παράταξη που στέκεται έμπρακτα πάντα κοντά τους.

Λοιπόν, θέλω και πάλι να σάς ευχαριστήσω. Ξέρετε δεν είχα καταφέρει να πάω σε καμία πίτα φέτος, γιατί είχα ένα βαρύ πρόγραμμα και το είχα λίγο καημό να έρθω.

Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα και ήρθα και βρέθηκα μαζί σας εδώ πέρα. Και πάλι να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, υγεία και χαρά στις οικογένειές σας και μεγάλες χαρές στη μεγάλη πολιτική μας οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία.

Είμαι σίγουρος ότι με τη δική σας βοήθεια θα τα καταφέρουμε και πάλι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή χρονιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: 29χρονος πέθανε ενώ δούλευε

“DRAGONS’ DEN”: Eπενδύσεις και συμφωνίες 115000 ευρώ στο 3ο επεισόδιο (βίντεο)

Κορονοϊός: Ανακαλύφθηκε πρωτεΐνη που μπλοκάρει τη λοίμωξη στους πνεύμονες