Άρης – Παναθηναϊκός: Νίκη... χρυσάφι με ανατροπή για το “τριφύλλι”

Οι «πράσινοι» πέτυχαν μια σπουδαία νίκη και δείχνουν πανέτοιμοι να αποδείξουν ότι τα ανεπιτυχή αποτελέσματα του β’ γύρου, ήταν μια παρένθεση.

Με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος να αναδεικνύεται σε «χρυσή αλλαγή», ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του υπηρεσιακού Απόστολου Τερζή προηγήθηκε με τον Μόουζες Οντουμπάτζο (10'), αλλά τα γκολ των Ντάνιελ Μαντσίνι (36') και Παλάσιος (86') χάρισαν τη νίκη στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με διάθεση να κυκλοφορήσουν την μπάλα κι ευτύχησαν στην πρώτη καλή στιγμή τους, να ανοίξουν το σκορ. Ο συνδυασμός από τα δεξιά έφερε σε θέση βολής τον Οντουμπάτζο, που με το αριστερό και τη... βοήθεια του Μπαρτ Σένκεφελντ, νίκησε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι για το 1-0 στο 10'. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα, αλλά την ατομική ενέργεια του Μαντσίνι σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο στο 13' ο Χουλιάν Κουέστα. Όχι πως ο Άρης γύρισε πίσω. Από ωραία ενέργεια και γύρισμα του σκόρερ στο 17', ο Αμπουμπακάρ Καμαρά στόπαρε και σούταρε, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλι.

Δέκα λεπτά αργότερα το σκηνικό επαναλήφθηκε, αλλά αυτή τη φορά το σουτ του Καμαρά από το ύψος του πέναλτι έφυγε πολύ ψηλά. Στην άλλη περιοχή, από κόρνερ του Μπερνάρ στο 31', ο Δημήτρης Κουρμπέλης πήδησε αφύλακτος αλλά δεν έπιασε καλά την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει παράλληλα με την εστία του Κουέστα. Πέντε λεπτά μετά, όμως, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε. Ο Φώτης Ιωαννίδης έφυγε στην πλάτη του Φαμπιάνο Λέισμαν, πρόλαβε και τον Νικολά Ενκουλού και γύρισε στον επερχόμενο Μαντσίνι, που ισοφάρισε σε 1-1.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος, όμως η κεφαλιά του Ιωαννίδη στο 51', έπειτα από σέντρα του Μαντσίνι, δε βρήκε στόχο. Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και δέκα λεπτά μετά ήταν η σειρά του Μπρινιόλι να σταματήσει το διαγώνιο σουτ του Λουίς Πάλμα. Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο τα μετόπισθεν.

Οι φιλοξενούμενοι τα έπαιξαν όλα για όλα στα τελευταία λεπτά. Το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος στο 81', μετά την κάθετη πάσα του Κουρμπελη, πέρασε έξω, αλλά έξι λεπτά μετά, από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη κεφαλιά του Μπαρτ Σένκεφελντ, ο Παλάσιος με τη βοήθεια της τύχης και... του Μαζικού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Με το «τρίποντο» αυτό, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή και βρέθηκε στο +4 από την ΑΕΚ, έχοντας δύο παιχνίδια περισσότερα, ενώ ο Άρης βλέπει την έξοδο στην Ευρώπη να απομακρύνεται, με τον Βόλο να είναι πλέον στο +4.

Διαιτητής: Μαντς-Κρίστοφερ Κριστόφερσεν (Δανία)

Κίτρινες: Σάρλια

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μαζικού, Φαμπιάνο, Ενκουλού, Ετέμπο (83' Γκρέι), Νταρίντα, Πάλμα (70' Χριστοδουλόπουλος), Ματέο Γκαρσία (83' Νταμπό), Ιτούρμπε (65' Ρουπ), Καμαρά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ (79' Πούχατς), Κουρμπέλης, Ρούμπεν, Τσέριν (63' Παλάσιος), Μαντσίνι (74' Κλάινχαϊσλερ), Μπερνάρ (79' Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (73' Σπόραρ).

