Πολιτική

Κύπρος – Νίκος Χριστοδουλίδης: Ο 8ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε το ποσοστό του 51,9%,έναντι του ανθυποψηφίου του Ανδρέα Μαυρογιάννη που έλαβε 48,1%.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε ποσοστό του 51,9%,έναντι του ανθυποψηφίου του Ανδρέα Μαυρογιάννη που έλαβε 48,1% και είναι ο μεγάλος νικητής των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο.

Το who is who του νέου Προέδρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1973 στην Πάφο.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, Queens College, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε διπλωμάτης καριέρας από το 1999 μέχρι το 2018. Σε αυτό το διάστημα υπηρέτησε, ανάμεσα σε αλλά, ως Γενικός Πρόξενος στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.

Διετέλεσε επίσης Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας (2013-2018) και ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος (2014-2018). Την 1η Μαρτίου το 2018 διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών, θέση που κατείχε μέχρι την παραίτηση του στις 11 Ιανουαρίου το 2022.

Διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας και Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ 2007 και 2010 στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Σχέδια Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978» (2009), “Οι Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977–1988» (2013) και “Οι Γεωπολιτικές Πραγματικότητες στα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού (1948-1978)” (2021).

Είναι νυμφευμένος με την Φιλίππα Καρσερά με την οποίαν έχουν τέσσερις κόρες, την Ιωάννα, την Αικατερίνη, τη Δέσποινα-Μαρία και τη Φοίβη.

Με πληροφορίες από reporter.com.cy.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: 29χρονος πέθανε ενώ δούλευε

Μητσοτάκης: Θα υπάρξουν εξαγγελίες και για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση

Μπερλουσκόνι: Νέα επίθεση σε Ζελένσκι