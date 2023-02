Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο ατύχημα: Διασωληνώθηκε 15χρονος

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το δίκυκλο που επέβαινε ο 15χρονος ανατράπηκε σε επαρχιακό δρόμο.

Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται ένας 15χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε εκτροπή δικύκλου στις Φυτείες Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα έγινε περί τις 16:30 σε επαρχιακό δρόμο έξω από τις Φυτείες όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το δίκυκλο που επέβαινε εξετράπη της πορείας του.

Έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον νεαρό, που φέρει τραύματα στο κεφάλι, στο νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση του.

Σύμφωνα με νεότερες η κατάσταση του 15χρονου σταθεροποιήθηκε και θα διακομιστεί σε ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Την έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου έχει αναλάβει το ΑΤ Κατούνας.

