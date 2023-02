Κοινωνία

Σεισμός στην Τουρκία: Επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική διασωστική αποστολή

Οι Έλληνες διασώστες ήταν οι πρώτοι από τις ξένες αποστολές που βρέθηκαν στον τόπο της καταστροφής μετά τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ.

Έφτασε στην Αθήνα η ελληνική διασωστική αποστολή που είχε σταλεί στην Τουρκία μετά από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Την αποστολή υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μέλη του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Γεώργιος Πουρναράς, ο προϊστάμενος κλάδου επιχειρήσεων του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και ο διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, Δημήτρης Πύρρος.

Σημειώνεται ότι η αποστολή αποτελούταν από 36 στελέχη της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, (21 από την 1η ΕΜΑΚ και 15 από την 2η ΕΜΑΚ), δύο αξιωματικούς - μηχανικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, 8 γιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ, τρία διασωστικά σκυλιά και τρία ειδικά διασωστικά οχήματα, καθώς και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή, Ευθύμη Λέκκα.

