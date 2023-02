Σκωτία - Ρέιντζερς: Απίστευτο fair play σε ματς Κυπέλλου (βίντεο)

Συμπεριφορά για βραβείο επέδειξαν οι παίκτες της ομάδας, μετά από απερίσκεπτη ενέργεια νεαρού συμπαίκτη τους, που δεν τήρησε τους “άγραφους κανόνες” του ποδοσφαίρου.

Το fair play της χρονιάς έκανε η Ρέιντζερς στον αγώνα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Σκωτίας με την Πάρτικ Θιστλ, που βρήκε τους «διαμαρτυρόμενους» να παίρνουν την πρόκριση στους προημιτελικούς με 3-2.

Η φάση που σίγουρα θα κάνει το γύρο του κόσμου σημειώθηκε στο 71ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν στο 1-1. Ο Μαλίκ Τίλμαν δεν τήρησε το fair play σε επαναφορά από πλάγιο που έκαναν οι φιλοξενούμενοι, πήρε τη μπάλα κι αφού μπήκε στην περιοχή πλάσαρε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να δώσει προβάδισμα (2-1) στην ομάδα του.

Οι παίκτες της Πάρτικ Θιστλ έπεσαν πάνω του και προς στιγμή σημειώθηκε γενική σύρραξη στην μικρή περιοχή των φιλοξενούμενων,που διαμαρτύρονταν έντονα για την απερίσκεπτη ενέργεια του 20χρονου Αμερικανού μέσου της Ρέιντζερς.

Ο τεχνικός των γηπεδούχων, Μάικλ Μπιλ, έδωσε εντολή στους παίκτες του να κάνουν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Με το που έγινε η σέντρα και πήρε τη μπάλα ο Τίφονι κανείς δεν τον μάρκαρε κι αφού μπήκε στην περιοχή την έστειλε στα δίχτυα για το 2-2. Οι ποδοσφαιριστές της Ρέιντζερς επέλεξαν να μην εμποδίσουν τον αντίπαλό τους, έτσι ώστε να επανορθώσουν για το λάθος που έκανε νωρίτερα ο Τίλμαν σε μία πραγματική αποθέωση του fair play.

USMNT's Malik Tillman scored a controversial goal for Rangers in their 3-2 win in the Scottish Cup over Partick Thistle. ??



Rangers manager Michael Beale told his team to let Thistle score right after in a show of sportsmanship.



??: @ViaplaySportsUK pic.twitter.com/F0TL0qrrAh