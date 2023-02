Κόσμος

ΗΠΑ: Νέα κατάρριψη ιπτάμενου αντικειμένου - Διάλογος με την Κίνα για το “μπαλόνι”

Ακόμη ένα ιπτάμενο αντικείμενο καταρρίφθηκε μέσα σε λίγες ημέρες από τις αμερικανικές Αρχές. Τι αναφέρει το Πεντάγωνο για τις επαφές με τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ επικοινώνησαν με την Κίνα για αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «κατασκοπευτικό» μπαλόνι και το Πεκίνο μετεωρολογικό αερόστατο, το οποίο καταρρίφθηκε την 4η Φεβρουαρίου, μετά την απόρριψη των επανειλημμένων αιτημάτων του Πενταγώνου να υπάρξει διάλογος για αρκετές ημέρες, δήλωσε χθες Κυριακή στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Έγιναν επαφές με τη ΛΔΚ για το ζήτημα του μπαλονιού που πετούσε σε μεγάλο ύψος», ανέφερε στον Τύπο η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Μελίσα Ντάλτον, χρησιμοποιώντας το ακρώνυμο της επίσημης ονομασίας Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ζήτησε να συζητήσει με τον κινέζο ομόλογό του μετά την κατάρριψή του από καταδιωκτικό F-22, έπειτα από ημέρες που πέταγε εντός του αμερικανικού εναέριου χώρου.

Το αίτημα έμεινε αρχικά ανικανοποίητο: το Πεκίνο κατήγγειλε την «ανεύθυνη» και «υπερβολική» απόφαση που πήρε η Ουάσιγκτον να καταρρίψει αυτό που χαρακτήρισε αερόστατο που χρησιμοποιείτο για επιστημονικούς σκοπούς, «κυρίως μετεωρολογικούς».

«Αυτή η ανεύθυνη και λαθεμένη ενέργεια δεν δημιούργησε κλίμα ευνοϊκό για τον διάλογο και τις ανταλλαγές μεταξύ των δύο στρατών», τόνισε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι ΗΠΑ επέμειναν να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον κινεζικού πολιτικού αερόστατου, κάτι που αντίκειται (...) στις διεθνείς πρακτικές και δημιουργεί κακό προηγούμενο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κ. Ντάλτον απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις συνομιλίες που έγιναν ανάμεσα στις δύο πλευρές.

WATCH: The moment the Chinese spy balloon was shot down pic.twitter.com/DhjcjVPA9f — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

ΗΠΑ: Νέα κατάρριψη ιτπάμενου αντικειμένου

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ένα νέο "αντικείμενο" πάνω από τη λίμνη Χιούρον, ανακοίνωσαν την Κυριακή δύο βουλευτές, το τελευταίο από τα μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα που έχουν θέσει τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά σε συναγερμό.

Αυτό το αντικείμενο, το τρίτο μέσα σε τρείς ημέρες, και το τέταρτο σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, "καταρρίφθηκε από πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και της Εθνοφρουράς", έγραψε στο Twitter η Δημοκρατική Ελίσα Σλότκιν από το Μίσιγκαν, ενώ ο Ρεπουμπλικανός συνάδελφός της Τζακ Μπέργκμαν μίλησε για ένα "αντικείμενο (...) που παροπλίστηκε πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, είπαν στο Reuters ότι ο στρατός κατέρριψε το αντικείμενο, αλλά αρνήθηκαν να πουν εάν έμοιαζε με το μεγάλο λευκό κινεζικό μπαλόνι που καταρρίφθηκε στις 4 του μηνός.

"Σπουδαία δουλειά από όλους όσοι πραγματοποίησαν αυτήν την αποστολή", έγραψε στο Twitter η βουλευτής Ελίσα Σλότκιν, η οποία εκπροσωπεί μια περιοχή στο Μίσιγκαν, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

"Ο αμερικανικός λαός αξίζει πολύ περισσότερες απαντήσεις από αυτές που έχουμε", έγραψε ο Μπέργκμαν στο Twitter, απηχώντας τα αυξανόμενα ερωτήματα στη χώρα και στους πολιτικούς σχετικά με αυτά τα γεγονότα.

Εν τω μεταξύ, Καναδοί ερευνητές αναζητούν τα συντρίμμια ενός αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου που καταρρίφθηκε από αμερικανικό καταδιωκτικό πάνω από το έδαφος του Γιούκον το Σάββατο. "Ομάδες αποστολής ανάκτησης βρίσκονται στο σημείο, ψάχνουν να βρουν και να αναλύσουν το αντικείμενο", δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό στους δημοσιογράφους.

