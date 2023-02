Πολιτική

Κύπρος - Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα είναι στήριγμα και ανιδιοτελής σύμμαχος

Τι επεσήμανε ο νέος Πρόεδρος της Κύπρου, στις πρώτες δηλώσεις μετά από την επικράτηση του, στον β’ γύρο των εκλογών.

Η Ελλάδα είναι το στήριγμά μας και ο ανιδιοτελής μας σύμμαχος. Οι σχέσεις μας θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο σε όλους τους τομείς, ανέφερε μεταξύ άλλων, ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη του ομιλία με τη νέα του ιδιότητα, κατά την τελετή ανακήρυξής του ως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης, πρώτη του προτεραιότητα είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η επανένωση της Κύπρου, σημειώνοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης όσων των τίμησαν με την ψήφο τους. Ιδιαίτερες ήταν οι αναφορές του προς το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, καθώς και οι ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο ΠτΔ Ν. Αναστασιάδη.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Μετά από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συγκέντρωσαν:

N. Χριστοδουλίδης 51,92% (204.680 ψήφους)

A. Μαυρογιάννης 48,08 % (189.522 ψήφους)

Από 561.273 ε γγεγραμμένους, ψήφισαν 406.616 ή ποσοστό (72,45% και επομένως η αποχή ανήλθε σε 27,55%, ενώ καταμετρήθηκαν και 8.428 (2,07%) άκυρα ψηφοδέλτια, καθώς και 3.986 (0,98%), λευκά ψηφοδέλτια.





Όλη η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη:

«Φίλες και Φίλοι, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, λαέ της Κύπρου!

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου κάνατε, να με αναδείξετε στο κορυφαίο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη, για τη στήριξη. Σφίγγω νοερά τα χέρια όλων σας. Σας κοιτάζω στα μάτια και με ειλικρίνεια σας δίδω μια υπόσχεση: Θα κάνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Δεν θα φεισθώ κόπων για να πραγματώσω το όραμα που μοιράστηκα μαζί σας, ώστε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια χώρα ελεύθερη, που να προσφέρει στους πολίτες συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας. Για όλους τους πολίτες, χωρίς εξαίρεση και χωρίς αποκλεισμούς.

Οι εκλογές έχουν τελειώσει, ο λαός έχει μιλήσει. Η προεκλογική εκστρατεία ανήκει στο χθες. Αφήνουμε πίσω μας όσα μας πλήγωσαν και όσα μας πίκραναν. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα η οποία θα μας βρει μονιασμένους και αποφασισμένους για να κάνουμε πράξη όλα όσα υποσχεθήκαμε. Ευχαριστώ τους πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους. Ευχαριστώ τις πολιτικές δυνάμεις που στήριξαν την προσπάθειά μας. Το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, τη ΔΗΠΑ, το Κίνημα Αλληλεγγύη, το Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών, το κόμμα των ζώων, τις Οργανώσεις, τις ομάδες άλλα οργανωμένα σύνολα και σίγουρα τους εθελοντές μας που ανιδιοτελώς ήταν μαζί μας όλους αυτούς τους μήνες.

Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ ιδιαίτερα στην οικογένειά μου, που ήταν δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης διαδρομής. Ευχαριστώ τη σύζυγό μου, Φιλίππα, τα παιδιά μου, όλα τα μέλη της οικογένειάς μου, όλους αυτούς που ήταν το στήριγμά μου. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τους πολίτες που έκαναν άλλες επιλογές. Αυτή είναι η ουσία της Δημοκρατίας. Τους τιμώ και τους σέβομαι. Στην Κύπρο που οραματίζομαι δεν υπάρχουν οι "δικοί μας" και οι "άλλοι".

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Στέλνω μήνυμα συνεργασίας και ετοιμότητας για να ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ για το καλό της χώρας μας, για την Κύπρο μας. Σέβομαι και τιμώ το ΑΚΕΛ, το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς. Σέβομαι και τιμώ την ηγεσία του, υπό τον κύριο Στέφανο Στεφάνου αλλά και τον κόσμο του. Στέλνω τον απεριόριστο σεβασμό μου και στον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη για τον ωραίο αγώνα που δώσαμε. Θέλω ειδικότερα να αναφερθώ στον Δημοκρατικό Συναγερμό, τον Πρόεδρό του, Αβέρωφ Νεοφύτου, την ηγεσία, και τον κόσμο του. Μέσα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία ζήσαμε δύσκολες στιγμές, σε πολιτικό και σε ανθρώπινο επίπεδο. Θέλω όλοι να γνωρίζουν ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Έχω μιλήσει με τον κύριο Αβέρωφ Νεοφύτου, έχω δεχθεί τα συγχαρητήριά του. Τον ευχαριστώ πολύ και θα επιδιώξω να τον συναντήσω το συντομότερο. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για την πολύχρονη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, μέσα από τα αξιώματα που μου ανέθεσε.

Φίλες και φίλοι, Είμαι βαθύτατα συγκινημένος που καταφέραμε να κάνουμε πλειοψηφικό ρεύμα το προεκλογικό μας πρόγραμμα, το οποίο καταρτίσαμε μετά από διάλογο με τους πολίτες, μαζί με την κοινωνία των πολιτών, με όλες τις Κύπριες και Κύπριους, με τους νέους μας αλλά και τους απόμαχους της ζωής. Αυτή η πρωτόγνωρη προσπάθεια συμμετοχικής Δημοκρατίας, που ξεκίνησε προεκλογικά, θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της προεδρικής μου θητείας.

Θέλω ενώπιον όλων σας να ιεραρχήσω ξανά, ως εκλελεγμένος πλέον Πρόεδρος, τις προτεραιότητές μου: Ύψιστη έγνοια μου είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η επανένωση της πατρίδας μας. Θα κάνω τα πάντα για να επαναρχίσει ο διάλογος για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επίλυση του Κυπριακού. Για να βρούμε μια λύση που να διασφαλίζει ότι θα αφήσουμε στα παιδιά μας μια χώρα επανενωμένη στο έδαφος, στους θεσμούς, στην οικονομία. Μια πατρίδα που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων καιΛατίνων Θέλω να απευθυνθώ ειδικά στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες περνούν δύσκολες στιγμές. Συμμετέχουμε στο πένθος τους και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι είμαστε δίπλα τους. Επιθυμώ να επαναλάβω ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι το τελευταίο ακρωτηριασμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχω μιλήσει πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η Ελλάδα είναι το στήριγμά μας και ο ανιδιοτελής μας σύμμαχος. Οι σχέσεις μας θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο σε όλους τους τομείς.

Μίλησα απόψε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Γερουσιαστή Μενέντες και με άλλες προσωπικότητες. Ο ευρωπαϊκός, δυτικός προσανατολισμός της χώρας μας είναι η σταθερή πυξίδα μας για το αύριο. Θα συνεχίσουμε την διεύρυνση των σχέσεών μας με όλες τις όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά και με όλες τις δυνάμεις που μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού, στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Στέλνω μήνυμα απεριόριστου σεβασμού προς τους πρόσφυγές μας, του εγκλωβισμένους μας, τους παθόντες, τους συγγενείς των αγνοουμένων μας, όλους αυτούς που υποφέρουν από τα τραύματα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Παραμένουν στην προμετωπίδα της προσπάθειάς μας για τερματισμό της παρανομίας και της αδικίας.

Φίλες και φίλοι, με πλήρη συναίσθηση αναλαμβάνω την τεράστια ευθύνη, και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθώ στις ελπίδες και στις προσδοκίες σας. Είμαι πανέτοιμος να αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας. Είμαι πανέτοιμος για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων αλλά και των σημαντικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Είμαι πανέτοιμος να εργασθώ για να κτίσουμε ΜΑΖΙ ένα μέλλον με ορίζοντα. Με ελπίδα και προοπτική. Για όλους.

Είμαι αποφασισμένος να σχηματίσω κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής αποδοχής με ικανούς ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Η εθνική ενότητα είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. Είμαι επικεντρωμένος στην επόμενη μέρα για την άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών για την οικονομία, για την κοινωνία, για όλα αυτά που εσείς αναδείξατε ως προτεραιότητες. Έχω ολοκληρώσει την προεργασία και έχω Σχέδιο Δράσης για το κάθε Υπουργείο, ώστε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε αμέσως.

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες

Στόχος μας είναι να πετύχουμε μια Κοινωνία που θα είναι συμπεριληπτική, με ενσυναίσθηση και που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Να πετύχουμε μια Οικονομία που θα αναπτύσσεται με εξωστρέφεια, που θα είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική.

ΓΙΑ ένα Κράτος ευέλικτο, αποτελεσματικό, φιλικό προς τον πολίτη, με διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και λογοδοσία.

ΓΙΑ μια καλύτερη ποιότητα ζωής, στις πόλεις και στην ύπαιθρο μας, για όλους ανεξαιρέτως.

ΜΙΑ πατρίδα που θα μεριμνήσει άμεσα ώστε να μην αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους παράτυπους Μετανάστες.

ΕΝΑ Κράτος που θα στηρίζει ουσιαστικά τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο, και που θα αναγεννήσει στην πράξη τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας ΚΑΙ θα αναζωογονήσει την ύπαιθρο.

ΜΙΑ Κύπρο που θα είναι στο πλευρό των οικογενειών και των νέων έμπρακτα, που θα δίνει αξιοπρεπείς συντάξεις και θα στηρίζει τους ευάλωτους συμπολίτες μας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους όσοι χρήζουν ειδικής φροντίδας και στήριξης.

ΜΙΑ Κύπρο που θα θέσει ψηλά τον πήχη για την παιδεία και τον πολιτισμό, με καλά δημόσια σχολεία και προαγωγή του αθλητισμού, των τεχνών και των γραμμάτων. Μια Κύπρο με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε το ΓεΣΥ, τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση των τελευταίων χρόνων, που διασφαλίζει σε κάθε πολίτη ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, από αύριο κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερες ημέρες. Με ενότητα, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Απόψε νικητές είσαστε εσείς. ΜΑΖΙ ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, ΜΑΖΙ πορευτήκαμε και ΜΑΖΙ το συνεχίζουμε. Από τα βάθη της ψυχής μου σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, το κουράγιο αλλά και την ΕΜΠΝΕΥΣΗ που μου δώσατε σε αυτό το μεγάλο αγώνα.

Απόψε νικητής είναι η Κύπρος. Πάμε δυνατά! Πάμε ελπιδοφόρα! Πάμε ενωμένοι. Για την Κύπρο!»

