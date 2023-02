Κοινωνία

Πεύκη: “Μπούκαραν” σε διαμέρισμα αλλά… τους “τσάκωσε” η Αστυνομία

Που τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και πώς κατάλαβαν ότι είχε προηγηθεί κλοπή.



Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων ηλικίας 19, 20, 23 και 31 ετών που κατηγορούνται για διάρρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Πεύκης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, στη λεωφόρο Ηρακλείου.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπήρχαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από ένα κάθισμα, χρήματα και κοσμήματα, τα οποία κατηγορούνται ότι είχαν αφαιρέσει νωρίτερα τα τέσσερα άτομα από το διαμέρισμα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

