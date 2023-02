Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Κεφαλαιώδους σημασίας η ελληνική αποστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους η ελληνική αποστολή αποτελεί μία τεράστια ενέργεια και υψίστης σημασίας εθνική πρωτοβουλία.

«Κεφαλαιώδους επιχειρησιακής, ανθρωπιστικής, επιστημονικής, τεχνικής και πολιτικής σημασίας» χαρακτηρίζει την ελληνική αποστολή στην Τουρκία, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Η αποστολή που μετέβη στην Τουρκία και η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα, αποτελείτο από 36 στελέχη της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, (21 από την 1η ΕΜΑΚ και 15 από την 2η ΕΜΑΚ), δύο αξιωματικούς - μηχανικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, 8 γιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ, τρία διασωστικά σκυλιά και τρία ειδικά διασωστικά οχήματα, καθώς και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ,

Συγκεκριμένα, ο Ευθύμιος Λέκκας σε άρθρο του αναφέρει:

«Η ελληνική αποστολή στην πληγείσα από τον σεισμό περιοχή των Αδάνων – Αντιόχειας είναι δύσκολο να αποτιμηθεί εν θερμό και ενώ εξελίσσονται τα τραγικά γεγονότα. Αναμφισβήτητα όμως, αποτελεί μία τεράστια Ελληνική ενέργεια και υψίστης σημασίας εθνική πρωτοβουλία για τους ακόλουθους λόγους:

Στον επιχειρησιακό τομέα:

Η άμεση λήψη απόφασης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε μετά από μία κρίσιμη αξιολόγηση όλων των δεδομένων που έγινε μία ώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό, στις 5 το πρωί στο Υπουργείο. Η ελληνική αποστολή έφτασε πρώτη στην Τουρκία, επέλεξε το χώρο εγκατάστασης, στον οποίο στην συνέχεια εγκαταστάθηκαν και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά και το συντονιστικό κέντρο του ΟΗΕ (UCC).

Στον ανθρωπιστικό τομέα:

Οι διασώσεις αποτέλεσαν κομβικό σημείο της επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίες - βασίζονται στην αξιολόγηση των πληροφοριών, στην εμπειρία των ανδρών της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ και στην τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν.

Στον επιστημονικό τομέα:

Η Ελληνική ομάδα εντόπισε στο πεδίο πρώτη από όλους τα σεισμογενή ρήγματα που ενεργοποιήθηκαν, οριοθέτησε την πληγείσα περιοχή που είχε τεράστιες διαστάσεις και αξιολόγησε και συσχέτισε τις επιπτώσεις σε καθένα από τα οικιστικά συγκροτήματα και πόλεις της περιοχής.

Στον τεχνικό τομέα:

Αναλύθηκαν και επιβεβαιώθηκαν οι ελλείψεις στους αντισεισμικούς κανονισμούς και αντισεισμικούς κώδικες, αλλά και οι σοβαρότατες αμέλειες στην κατασκευή του δομημένου ιστού και των υποδομών.

Στο πολιτικό τομέα:

Οι σχέσεις των δύο χωρών λαμβάνουν μία διαφορετική πορεία, εν δυνάμει αξιοποιήσιμη στη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλούς κατάστασης και για τις δύο χώρες.»





Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες πηδούν από το παράθυρο μετά από μετασεισμό (βίντεο)

Βουλή - Μανούσος Βολουδάκης: ο Φραγκάκης δεν θα πάρει την έδρα του

Αμαλιάδα: Πέθανε ο πατέρας που ζούσε με την κόρη του σε αυτοκίνητο (εικόνες)