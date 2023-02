Οικονομία

Χειμερινές προβλέψεις Κομισιόν - Ελλάδα: ανάπτυξη και αυξημένα τουριστικά έσοδα το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της ΕΕ για τον ρυθμό ανάπτυξης και για την επίδραση του πληθωρισμού στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

«Η πτώση του πληθωρισμού αναμένεται να ελαφρύνει σταδιακά την επιβάρυνση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών», προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις «χειμερινές οικονομικές προβλέψεις» της για την Ελλάδα.

«Η ελληνική οικονομία κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά ο αυξανόμενος πληθωρισμός επηρέασε την ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του έτους», τονίζει στην έκθεσή της για την Ελλάδα η Επιτροπή. Ωστόσο, σημειώνει, ότι o Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) παρείχε αξιοσημείωτη στήριξη στην οικονομία και τα κυβερνητικά μέτρα μείωσαν τον αντίκτυπο των τιμών της ενέργειας στο κόστος εισροών των επιχειρήσεων και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. «Συνολικά, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 5,5% το 2022», προβλέπει η Επιτροπή.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή τονίζει ότι «η πτώση του πληθωρισμού στην Ελλάδα αναμένεται να ελαφρύνει σταδιακά την επιβάρυνση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών και να ωφελήσει την ιδιωτική κατανάλωση». Σύμφωνα με την Επιτροπή, η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP) προβλέπεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός της αύξησης των επενδύσεων, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αποδυνάμωση των εταιρικών επενδύσεων λόγω των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης. Με το εξωτερικό περιβάλλον να βελτιώνεται αργά από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, οι εξαγωγές αναμένεται να επιταχυνθούν το 2024. Οι εισπράξεις από τον διεθνή τουρισμό προβλέπεται να αυξηθούν το 2023 και το 2024. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,2% το 2023 και να αυξηθεί στο 2,2% το 2024.

Για τον πληθωρισμό, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο πληθωρισμός των τιμών της ενέργειας υποχώρησε μετά την κορύφωσή του το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να μετριαστεί περαιτέρω ως το 2024, παράλληλα με την πτώση των τιμών ενέργειας. Ωστόσο, «ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αναμένεται να αποδειχθεί πιο επίμονος», κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, «δεδομένης της καθυστερημένης μετακύλισης του υψηλού ενεργειακού κόστους στην παραγωγή τροφίμων». Μετά από μέσο όρο 9,3% το 2022, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 4,5% το 2023 και στο 2,4% το 2024. Η Επιτροπή σημειώνει, ωστόσο, ότι η ανακοινωθείσα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του 2023, δεν έχει ληφθεί υπόψη σε αυτήν την πρόβλεψη, καθώς οι ελληνικές αρχές δεν έχει ακόμη καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής του.

Επισημαίνεται ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας υπόκεινται σε καθοδικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον πιθανό αντίκτυπο των γεωπολιτικών εντάσεων στον διεθνή τουρισμό. Όσον αφορά τους κινδύνους για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την προαναφερθείσα αύξηση του κατώτατου μισθού, επισημαίνει η Επιτροπή.

Πάνω από το μέσο όρο ευρωζώνης και ΕΕ η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022, το 2023 και το 2024

Πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022, 2023 και 2024, σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 5,5% το 2022, 1,2% το 2023 και 2,2% το 2024. Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 3,5% το 2022, 0,9% το 2023 και 1,5% το 2024, έναντι ανάπτυξης στην ΕΕ της τάξεως του 3,5% το 2022, 0,8% το 2023 και 1,6% το 2024.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι αναθεωρημένες ελαφρώς προς τα κάτω για το 2022 σε σύγκριση με αυτές του Νοεμβρίου (6% ήταν η πρόβλεψη για το 2022) και αναθεωρημένες ελαφρώς προς τα πάνω για το 2023 και το 2024 (1% και 2% ήταν η πρόβλεψη αντιστοίχως).

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά : Ο συζυγοκτόνος “είδε” για πρώτη φορά την Λυδία (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Αποκλειστική συνέντευξη με την καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού (βίντεο)

Αμαλιάδα: Πέθανε ο πατέρας που ζούσε με την κόρη του σε αυτοκίνητο (εικόνες)