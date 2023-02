Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονιστικό timelapse με τις επιχειρήσεις διασωστών (βίντεο)

Η μάχη των διασωτών στα ερείπια από τον φονικό σεισμό συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.



Οι διασώστες στην Τουρκία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν επιζώντες από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία.

Μάλιστα, έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια ακόμα και 170 ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Το Anadolou δημοσίευσε time lapse βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Καχραμανμαράς.

Drone time lapse footage captured search and rescue efforts after the deadly quakes in Kahramanmaras, Turkiye, their epicenter



?? LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/PcENaIfSiC — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσίευσε άλλο ένα βίντεο που αποτυπώνει την καταστροφή σε δρόμο στην ίδια τουρκική επαρχία που χτυπήθηκε σφόδρα από τους σεισμούς στη γειτονική χώρα.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από ψηλά με τη χρήση drone.

Drone footage shows massive damage to a road in Turkiye's Kahramanmaras province following last week’s deadly earthquakes



?? LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/oiDuwnRIMK

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

