Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας και η ερωτική Αφροδίτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Τι εβδομάδα είναι αυτή; Όσο και αν προσπαθούμε να τα φτιάξουμε τα πράγματα, δεν…», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, το πρωί της Δευτέρας, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «Η Σελήνη εξακολουθεί να είναι στον Σκορπιό και ο πόνος για όλα αυτά γύρω μας παραμένει έντονος».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε ότι «όμως, από μεθαύριο, από το βραδάκι του Αγίου Βαλεντίνου, η Αφροδίτη πλησιάζει τον Ποσειδώνα και φέρνει πάνω απ’ όλα αγάπη, ρομαντική και αληθινή αγάπη μας δείχνει η Αφροδίτη».

«Στις 16 του μηνός κάτι θα μάθουμε για ένα άτομο κύρους, δεν θα είναι κάτι καλό», επεσήμανε η αστρολόγος, λέγοντας ακόμη ότι «στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας την Μαρία Κορινθίου δίπλα της, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

