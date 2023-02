Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - Ερζίν: Η πόλη στο Χατάι που στάθηκε “όρθια”, χωρίς κανένα νεκρό

Πώς η πόλη Ερζίν κατάφερε να σταθεί "όρθια" χωρίς καμία απώλεια από τον σεισμό. Τι δηλώνει ο δήμαρχος Οκές Ελμασόγλου.



Η επαρχία Χατάι είναι κυριολεκτικά ισοπεδωμένη και μετρά τους περισσότερους νεκρούς στην Τουρκία, μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.



Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί η πόλη Ερζίν, μια από τις λίγες στην περιφέρεια του Χατάι που δεν θρήνησε ούτε έναν νεκρό από τον σεισμό, ενώ τα κτήριά της άντεξαν και δεν έπεσε ούτε ένα.



Τον λόγο που έγινε αυτό, εξήγησε στο Euronews o δήμαρχος της περιοχής, Οκές Ελμασόγλου, μέλος του αντιπολιτευόμενου CHP.



Όπως ανέφερε ο Οκές Ελμασόγλου, «ως Ερζίν, είμαστε μια συνοικία με πληθυσμό 42 χιλιάδων κατοίκων. Είμαστε 15 χλμ. από την Οσμάνιγιε, 110 χλμ. από το Χατάι και πολύ κοντά στα Άδανα. Παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε απόσταση από τα συντρίμμια. Δεν χάσαμε καμία ζωή κατοίκου μας. Ούτε τραυματίστηκε κάποιος. Χάσαμε ζωές μόνο λόγω των ανθρώπων μας που πήγαν στις γύρω επαρχίες».





Όπως ανέφερε, «προσπάθησα να παλέψουμε όσο μπορούσαμε για να μην επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την παράνομη δόμηση».



Ο κ. Ελμασόγλου προσέθεσε ότι ήρθε σε ρήξη αρκετές φορές με πολίτες που ήθελαν να φτιάξουν παράνομες κατασκευές. «Έχουμε γράψει τις απαραίτητες ποινές για όσους το κάνουν. Τηρήθηκαν πρακτικά. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ειδοποιήσεις στις εισαγγελίες. Υπό αυτή την έννοια, η συνείδησή μου είναι καθαρή» εξήγησε.





«Πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας και να επανεξετάσουμε τα συστήματα επιθεώρησης κτηρίων. Αλλά το κράτος και εμείς, όλοι οι διαχειριστές, πρέπει να βάλουμε θέληση σε αυτό το θέμα και να το δείξουμε στους πολίτες αποφασιστικά. Διαφορετικά, όποιος κι αν έρθει, θα χάνονται ζωές. Ελπίζουμε ένας από αυτούς τους σεισμούς να μας γίνει μαθήματα και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν ξανά τέτοιες μεγάλες καταστροφές», σημείωσε ακόμα ο Ελμασόγλου.









