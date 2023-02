Πολιτική

Καστοριά - Μητσοτάκης για εκλογές: Εγώ μιλάω για το μέλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ προτιμά τον διχασμό

Τι εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα σε συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς, την στήριξη ευάλωτων πολιτών, την απλή αναλογική και το μήνυμα της κάλπης.

Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χαιρετισμό που απηύθυνε σε κατοίκους της Καστοριάς, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες και ειδικά στους πιο αδύναμους.

Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι "καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη" στις επόμενες εκλογές, διότι πρέπει να "απενεργοποιήσουν" τη "νάρκη" της απλής αναλογικής, λέγοντας πως οι πρώτες εκλογές είναι οι κρίσιμες.

"Η πρώτη κάλπη θα είναι η κρίσιμη κάλπη, αυτή θα στείλει τελικά το μήνυμα ποιος πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη τετραετία. Και καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες οι βασικές προεκλογικές μας εξαγγελίες υλοποιήθηκαν", σημείωσε.

Ειδικά για το νομό της Καστοριάς ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 50% στις ερχόμενες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι επιλέγει το δρόμο του διχασμού και είπε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει.

"Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτή η προεκλογική περίοδος, ενόψει των εκλογών της άνοιξης, να αναλωθεί σε μία κοκορομαχία, σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και λάσπης που τελικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει τους πολίτες", είπε και πρόσθεσε: "Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει αυτό το δρόμο θα την αφήσουμε μόνη της. Εμείς θα μιλάμε για το μέλλον, θα λέμε στους πολίτες ότι προσπαθήσαμε, πετύχαμε πολλά, αλλά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Θα μιλάμε για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 2030 σε κάθε περιφέρεια. Θα αντιπαρατεθούμε και θα δούμε ποιος έχει πραγματικά σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο και ποιος θέλει μόνιμα να μας επιστρέφει σε διχασμούς. Αυτοί οι οποίοι πολώνουν και διχάζουν είναι αυτοί που δεν έχουν να σας πουν απολύτως τίποτα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Ούτε σχέδια για το μέλλον έχουν, ούτε όραμα για την Ελλάδα έχουν, ούτε μπορούν να φανταστούν μία Ελλάδα ισχυρή με αυτοπεποίθηση που θα στέκεται πρωταγωνίστρια σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν σήμερα χώρα στην Ευρώπη. Τίποτε από αυτά τα οποία πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Μπορούμε πολύ εύκολα να φανταστούμε ότι άλλη κυβέρνηση όλα αυτά τα οποία πετύχαμε θα τα ανέτρεπε και θα γυρνούσαμε πίσω σε εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε μία και καλή. Δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτοδύναμη Ελλάδα ισοδυναμεί με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας, θα τον πετύχουμε".

Αναφερόμενος στο νομό Καστοριάς, ο πρωθυπουργός είπε ότι ο νομός θα έχει σημαντικό μερίδιο στα αναπτυξιακά έργα στη Δυτική Μακεδονία και έκανε ειδική αναφορά στην σήραγγα Κλεισούρας (που ενώνει την Καστοριά με την Πτολεμαϊδα), που όπως είπε η πρώτη υπογραφή για την κατασκευή της μπήκε πριν 30 χρόνια από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και θα υλοποιηθεί τώρα.

Για την Τουρκία είπε ότι "απέναντι στη φίλη Τουρκία εμείς ήμασταν οι πρώτοι πού τείναμε χείρα φιλίας όταν χτυπήθηκε από τον καταστροφικό σεισμό, γιατί αυτό επιτάσσουν τελικά οι σχέσεις καλής γειτονίας".

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στην Καστοριά συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και στο κέντρο της πόλης τον υποδέχθηκαν μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. "Εδώ σπάμε ρεκόρ στις εκλογές, αλλά τώρα θέλω να κάνουμε νέο ρεκόρ", είπε ο πρωθυπουργός προς τους πολίτες. Αμέσως μετά κατευθύνθηκε το μνημείο των θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας όπου Πόντιοι τραγούδησαν το τραγούδι "την πατρίδα μ’ έχασα". Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους, μπήκε σε καταστήματα συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι υφυπουργοί Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Ζήσης Τζηκαλάγιας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, η επικεφαλής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν. Δ Παύλος Μαρινάκης.

Επίσκεψη στο εργοτάξιο της νέας Σήραγγας Κλεισούρας

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία ήταν το εργοτάξιο της νέας Σήραγγας Κλεισούρας, στη Βέργα Καστοριάς, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από τον Υφυπουργό υποδομών Γιώργο Καραγιάννη και τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΑΚΤΩΡ» Γιώργο Συριανό.

Το έργο, που ήταν ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Καστοριάς, της Εορδαίας και του Αμύνταιου, αφορά στην κατασκευή της νέας Επαρχιακής Οδού Καστοριάς - Πτολεμαΐδας, μήκους 10,4 χιλιομέτρων, στο τμήμα από το ρέμα Κώτουρη έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το κομβικό τμήμα της Σήραγγας Κλεισούρας, μήκους 1,36 χιλιομέτρων, τέσσερις ανισόπεδες διαβάσεις, μία γέφυρα και άλλες επιμέρους παρεμβάσεις.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, ο νέος άξονας, συνολικού προϋπολογισμού 71 εκατομμυρίων ευρώ, θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και τις ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνδέσεις ανάμεσα στις πόλεις της περιοχής και μειώνοντας τη διάρκεια και το κόστος των διαδρομών.

Το τεχνικό έργο συμβασιοποιήθηκε τον Οκτώβριο και εκτιμάται ότι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία προς τα τέλη του 2025.

Τον πρωθυπουργό στην επίσκεψή του συνόδευαν ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών και βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, οι βουλευτές Κοζάνης της ΝΔ, Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου και Γιώργος Αμανατίδης, ο βουλευτής Καστοριάς της ΝΔ Ζήσης Τζηκαλάγιας, ο βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ Γιάννης Αντωνιάδης, η Γενική Γραμματέας Υποδομών Μαρία-Έλλη Γεράρδη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και η Διευθύντρια του Γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου.





