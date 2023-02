Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: απολαυστικό επεισόδιο την Δευτέρα (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία γεύση για το τι θα δούμε σήμερα.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 29

Όλοι οι Παπαδόπουλοι έχουν επιστρέψει στη βίλα για να μην καταλάβει την οικονομική καταστροφή του Αρίστου ο Εμμανουήλ, ο πατέρας της Μελίνας. Όλοι, εκτός από τον Θανάση και την Βιβή, που έμειναν στο εξοχικό και απολαμβάνουν την ηρεμία τους.

Ο Θάνος, που βγαίνει με την Τζοάν, αποφασίζει να μιλήσει στην Εριέττα για το πώς νιώθει για αυτήν, παρόλο που ξέρει ότι ο Αλέξανδρος είναι ακόμα σε σχέση μαζί της… Και ενώ η Περιστέρα και ο Γιάννης, που παριστάνουν το υπηρετικό προσωπικό της βίλας, τρέχουν και δεν φτάνουν για να ικανοποιήσουν τις παραξενιές του Εμμανουήλ, η Μελίνα και κυρίως ο Αρίστος βρίσκουν δύσκολο ακόμα και να ανεχτούν την προσβλητική συμπεριφορά του.

Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα όταν ο Παύλος και η Λίλα κάνουν μια απροειδοποίητη επίσκεψη στη βίλα για να ανακαλύψουν τι σκαρώνουν οι Παπαδόπουλοι και γιατί έχουν χαθεί τόσον καιρό. Μια απροειδοποίητη επίσκεψη, όμως, θα έχουν και ο Θανάσης με τη Βιβή στο εξοχικό και τότε τα πράγματα θα κοντέψουν να τιναχτούν στον αέρα…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

