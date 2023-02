Πολιτική

Κουτσούμπας για καλλιτέχνες: Χαιρετίζουμε τον αγώνα τους

Η ομιλία του ΓΓ του ΚΚΕ στη Βουλή, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, έδωσε ομιλία στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπ. Πολιτισμού.

Ο ίδιος ανέφερε:

Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο του Νεκτάριου Σαντορινιού, συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στη Βουλή, στο κόμμα του τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η καρδιά μας βρίσκεται έξω από την αίθουσα, στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, που σήμερα δονούνται από τις απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στα Μεγαλύτερα Μουσεία της χώρας.

Στους δρόμους, που όλες τις τελευταίες μέρες έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια θέατρα, σε μουσικές σκηνές, από τους χιλιάδες καλλιτέχνες που απεργούν, τους σπουδαστές που αγωνίζονται, και μαζί με τους αρχαιολόγους και εργαζόμενους στα μουσεία διαδηλώνουν.

Διαδηλώνουν ενάντια στις αποφάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που μόνο τον Πολιτισμό δεν προάγουν, αντίθετα τον εμπορεύονται και τον παζαρεύουν στο όνομα των οικονομικών και ιδεολογικών στοχεύσεων.

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες καλλιτέχνες, σημερινούς και αυριανούς, και τους ευχαριστούμε, γιατί μας θύμισαν για μια ακόμη φορά, ότι ο αγώνας, θέλει κέφι και έμπνευση. Ότι ο αγώνας θέλει τέχνη, την τέχνη της ζωής που δεν συμβιβάζεται, που φωτίζει τα σκοτάδια που προσπαθούν να μας βυθίσουν. Γιατί φέρνουν στο προσκήνιο τις τραγικές συνέπειες της αντιλαϊκής, αντιπολιτιστικής πολιτικής που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Μιας πολιτικής που εχθρεύεται τον πολιτισμό, που εχθρεύεται συνολικά τον λαό, τους εργαζόμενους, τσακίζοντας τα δικαιώματά τους, αγνοώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Χαιρετίζουμε και την αυτοθυσία των καθηγητών στις δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, για να στηρίξουν τους μαθητές τους.

Ενώνουμε τη φωνή μας, με τη φωνή τους, με τα τραγούδια τους.

Στηρίζουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση του πολιτισμού αυτού που παραλάβαμε, αλλά και αυτού που σήμερα δημιουργείται, με ανείπωτο κόπο με θυσίες από τους σύγχρονους καλλιτέχνες.

Οι προβλέψεις του ν/σ για τα 5 μεγαλύτερα μουσεία, έτσι όπως το επιβεβαιώνει και το καθεστώς λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης -το οποίο από την αρχή ιδρύθηκε ως ΝΠΔΔ- συνεπάγονται την αποκοπή των μεγάλων μουσείων της χώρας από τον «κορμό» της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και οδηγούν σε μία ευέλικτη ιδιωτικοοικονομική λειτουργία τους, με σύνθετες, πολύπλευρες και βαριές συνέπειες.

Κατευθυντήρια γραμμή της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η χρησιμοποίηση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων για την ανάπτυξη κυρίως της κερδοφορίας άλλων κλάδων, όπως είναι η πράσινη και ψηφιακή οικονομία, προπαντός όμως ο τουρισμός και οι άλλοι γύρω απ’ αυτόν οικονομικοί κλάδοι.

Η κυβέρνηση προβάλλει την οικονομική αυτοτέλεια και «αυτενέργεια» των μουσείων, ως κοσμογονία!

Μα ποιον κοροϊδεύετε;

Κρύβετε πίσω από αυτές τις λέξεις, την ανταγωνιστικότητα, την ανάγκη μεγιστοποίησης των εσόδων, την εξάρτηση από χορηγούς και από κάθε λογής «φίλους», με λίγα λόγια τη σταδιακή «απαλλαγή» του κράτους από την αποκλειστική υποχρέωση της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς!

Είμαστε σίγουροι ότι το καθεστώς αυτό θα λειτουργήσει σε βάρος της πραγματικής κοινωνικής αποστολής των μουσείων να προωθούν την ιστορική γνώση, να ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο πλατιών λαϊκών στρωμάτων.

Στους πιο καλόπιστους, που ευελπιστούν ότι ίσως η «αυτονομία» των μουσείων, μπορεί να σημαίνει «απελευθέρωση» από το κράτος, λέμε πως θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο.

Το αποκεντρωμένο, αυτοδιαχειριζόμενο μουσείο, κάθε άλλο παρά αυτόνομο και ελεύθερο θα είναι για να αναπτύξει με κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, τον εκπολιτιστικό, τον ερευνητικό ρόλο του.

Δεν είναι μόνο το κυνήγι εσόδων που θα καταντήσει πάρεργο τον ρόλο του αυτό, μετατρέποντας τους εργαζόμενούς του σε πωλητές θεαμάτων, με ειδίκευση στο μάρκετινγκ και στις δημόσιες σχέσεις.

Δεν είναι μόνο η ολοσχερώς αντιεπιστημονική αποκοπή της συλλογής των κινητών και από τα ακίνητα μνημεία και η διάσπαση του ενιαίου και οργανικού συνόλου των μνημείων του τόπου μας, που συνεπάγεται η απόσχιση των μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Ούτε ότι θα παρεμβαίνουν αποφασιστικά στη λειτουργία και τις προτεραιότητές τους, οι ανεξέλεγκτες από την αρχαιολογική υπηρεσία διορισμένες διοικήσεις, που καθόλου υποχρεωτικό είναι να απαρτίζονται από ανθρώπους σχετικούς με το αρχαιολογικό αντικείμενο.

Γιατί θα αρκεί που θα γνωρίζουν τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης και της αγοράς!

Είναι πάνω απ’ όλα η αντίληψη που διαπερνά το νομοσχέδιο, ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα εμπόρευμα. Εμπόρευμα το οποίο τα μουσεία, όπως κάθε σωστή επιχείρηση, θα πρέπει να το κάνουν πιο ελκυστικό, πιο ευπώλητο!

Δεν θα απορήσουμε αν αύριο δούμε τα ενημερωτικά έντυπα των μουσείων να μοιάζουν περισσότερο με διαφημιστικά φυλλάδια τουριστικών πρακτορείων:

-για ξέγνοιαστους και χαλαρούς περιπάτους,

-αξέχαστες, διαδραστικές ψηφιακές εμπειρίες και

-γαστρονομικές απολαύσεις κάτω από τη σκιά διάσημων αγαλμάτων και άλλων αρχαιολογικών θησαυρών!

Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι δεν περιμέναμε αυτό το ν/σ για να καταλάβουμε τους στόχους σας.

Έχετε δώσει δείγματα γραφής. Τι να πρωτοθυμηθούμε;

-Τις επιδείξεις μόδας στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο;

-Τα μοντέλα γνωστού γαλλικού οίκου μόδας να ποζάρουν μπροστά στον Παρθενώνα;

Δεν μας εκπλήσσει πλέον τίποτα.

Άλλωστε, ο δρόμος έχει ανοίξει από το πρωτοϊδρυθέν και εμβληματικό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο μάλιστα καλεί την Τσικνοπέμπτη που μας έρχεται, να περάσουμε μία όμορφη βραδιά με λαχταριστά ορεκτικά, φρέσκιες σαλάτες, ποικιλίες κρεατικών, γλυκά και ελληνική μουσική!!!

Αλίμονο, να μην τσικνίσουμε λίγο και τα μουσεία μας βέβαια!

Ελπίζουμε μόνο να μην στήσουν και ψησταριές για να τσικνίσουν η «Σκεπτόμενη Αθηνά» και η «Πεπλοφόρος» Κόρη.

Και μην βιάζεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ -γιατί σας βλέπω να χαμογελάτε- να χαμογελάσετε, αυτή η εξευτελιστική εικόνα με τις αξέχαστες ελληνικές Τσικνοπέμπτες, μπορεί να έγιναν τώρα trend στο twitter, αλλά επαναλαμβάνονταν και επί της δικής σας διακυβέρνησης! Αυτό σημαίνει Μουσεία ΝΠΔΔ…

Κατά τα άλλα σας πείραζαν όλους, οι δεξιώσεις που διοργάνωναν στο Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Αλλά, αυτοί είστε! Και τέτοιους αντιγράφετε…

Μια φορά και ένα καιρό, ήταν το επιχείρημά σας για τη διεκδίκηση των γλυπτών!

Οι διαφωνίες σας τώρα ίσως να περιοριστούν μόνο στο περιφερόμενο και στο προσφερόμενο μενού!

Αλλά για ποια τώρα διεκδίκηση να μιλήσουμε;

Γι’ αυτή που διαπραγματεύεστε «κεκλεισμένων των θυρών» και ποιος ξέρει με τι όρους;

Γιατί αν πρόκειται να ακολουθήσετε το παράδειγμα του επαναπατρισμού των κυκλαδικών αρχαιοτήτων της Συλλογής Στερν, αφήστε το καλύτερα…

Ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι πρόκειται για προϊόντα αρχαιοκαπηλίας που οφείλατε να διεκδικήσετε και ως τέτοια να επιστρέψουν άμεσα στον φυσικό τους τόπο. Κι εσείς καμαρώνετε για την «επιτυχία» σας!

Από όσους είμαστε εδώ μέσα κανείς μάλλον δεν θα προλάβει να τα δει σε ελληνικά μουσεία.

Μα και οι επόμενες γενιές, αυτές που θα ζουν στα επόμενα 50 χρόνια, ίσως να καταφέρουν να τα απολαύσουν, μα θα στερηθούν όσα έχετε φροντίσει να ανταλλαγούν με αυτά.

Μα βέβαια, για εσάς αυτό ονομάζεται «εξωστρέφεια»!

Αυτό ονομάζεται «μετατροπή του πολιτισμού σε εξαγώγιμο προϊόν»!

«Προσέλκυση τουριστικού κοινού»! Δικά σας λόγια, έτσι τα λέτε τώρα.

Και αφού σας πήγε καλά αυτό, τώρα, σε αυτό το ν/σ, προβλέπετε «την ίδρυση παραρτημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό», με πρόταση των Δ.Σ. και έγκριση του εκάστοτε Υπουργού, για να κάνετε την μακροχρόνια εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για απροσδιόριστο χρόνο, συνήθη πρακτική των Μουσείων, με αποτέλεσμα τον εκπατρισμό σημαντικών αρχαιοτήτων από τη χώρα μας για 50, 100 ή και περισσότερα έτη…

Κι αυτό, με βάση μια απλή Κοινή Υπουργική Απόφαση!

Έλεος πια! Ακόμα και σε αυτό το σύστημα, που όλα τα αποτιμά με το κέρδος, υπάρχουν και κάποια όρια.

Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι «προϊόν» προς «εκμετάλλευση», όπως σας ξέφυγε αρχικά, ενώ κυνικά σε όλα τα κυβερνητικά κείμενα το έχετε διατηρήσει και ως έκφραση.

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι συλλογική δημιουργία, λαϊκή περιουσία, που έχει κοινωνική αποστολή.

Και την ίδια ώρα που θα καμαρώνετε για την αύξηση των τουριστών στα μουσεία, η λαϊκή οικογένεια θα αποκλείεται από αυτά, καθώς είναι βέβαιο ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα αυξηθούν, για να εναρμονιστούν με τις τιμές στις άλλες χώρες της ΕΕ…

Και οι μέρες ελεύθερης εισόδου σχεδόν θα εκμηδενιστούν, όπως στο Μουσείο Ακρόπολης.

Καθόλου, δεν αποκλείεται μάλιστα στο μέλλον, ακόμα και οι μαθητές στις σχολικές επισκέψεις να πληρώνουν για το εισιτήριό τους ή για τη συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα!

Άλλωστε, το φαινόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από ιδιωτικούς οργανισμούς, για τα οποία οι μαθητές πληρώνουν, είναι ήδη πάρα πολύ διαδεδομένο.

Για όλα όσα ανέφερα, έχουν βγει στους δρόμους οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί πονάνε τη δουλειά τους, γιατί αγαπούν την επιστήμη τους, γιατί γνωρίζουν τους κινδύνους που έρχονται. Αυτό είναι το κύριο που κινητοποιεί εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους για δεκαετίες.

Τολμάτε να χαρακτηρίζετε ως «οπισθοδρομικούς» επιστήμονες Έλληνες και διεθνούς φήμης, εργαζόμενους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Τους κατηγορείτε ότι φοβούνται μην χάσουν τη βολή τους!

Σα δεν ντρέπεστε! Αλλά έχετε γίνει μανούλες σε αυτά τα υβρεολόγια, για όλους τους κλάδους των εργαζομένων όταν αυτοί αγωνίζονται.

Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι, άλλωστε, πρωτοπόρο και στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Οι άνθρωποι που διαδηλώνουν, ζουν ήδη μέσα στην εργασιακή αβεβαιότητα. Το νέο καθεστώς, ενισχύει παραπέρα την ανασφάλεια. Κι εμείς αυτό δεν το υποτιμούμε καθόλου.

Όσες δεσμεύσεις και αν λέτε ότι κάνετε, δεν πείθετε.

Στα νέα Μουσεία ΝΠΔΔ είναι προφανές, ότι η ιδιωτικοοικονομική, ανταγωνιστική λειτουργία των μουσείων, προϋποθέτει μεγαλύτερο βαθμό εκμετάλλευσης και ακόμα χειρότερους όρους εργασίας, ενώ η «τουριστικοποίηση» που προωθείται, θα εντείνει την εντατικοποίηση και τον εποχιακό χαρακτήρα της εργασίας.

Βεβαίως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν μας εκπλήσσει.

Όλο αυτό το διάστημα έχουν ψηφιστεί σειρά νόμων που εντάσσονται στον ίδιο πολιτιστικό προσανατολισμό, στον ίδιο πολιτικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κληρονομιάς του πολιτισμού μας.

Νόμοι όπως:

- Ο νόμος για τη δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ),

- Ο νόμος για τους όρους και το διάστημα ανταλλαγής των εκθεμάτων ανάμεσα σε μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού,

- Ο πρόσφατος νόμος κύρωσης της συμφωνίας για τη συλλογή Στερν.

Έχετε ικανοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις σας.

Όχι αυτές που οφείλετε απέναντι στον Ελληνικό λαό, αλλά αυτές που έχετε απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολιτικές που τους υπηρετούν.

Όσα μας φέρνετε στην Ελλάδα, ως δήθεν «νέες» ιδέες, είναι δοκιμασμένες συνταγές σε όλες τις χώρες της ΕΕ!

Ακολουθούν τις κατευθύνσεις της, όπως έχετε συναποφασίσει όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που συμμετείχαν στο παρελθόν σε κυβερνητικά σχήματα και σήμερα διεκδικούν εκ νέου έναν αντίστοιχο ρόλο.

Στη σύγχρονη Ευρώπη της κρίσης, των πολέμων, των περικοπών, της ενεργειακής ακρίβειας, της φτώχειας, των πετσοκομμένων για τον λαό δημόσιων προϋπολογισμών, οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι ολέθριες.

Στη σύγχρονη Ευρώπη της Γαλλίας, ζήσαμε την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων, που λόγω της πενιχρής κρατικής επιχορήγησης και της απροθυμίας των ιδιωτικών κεφαλαίων να τη συνδράμουν, έμενε χρόνια ασυντήρητη και χωρίς να πληροί τους απαιτούμενους όρους ασφάλειας.

Στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα εισιτήρια για τα Μουσεία είναι απλησίαστα για τον λαό, όχι ότι στην Ελλάδα είναι φτηνά…

Στο σύγχρονο Βρετανικό μουσείο ζήσαμε τις εικόνες της ντροπής, με τα πλημμυρισμένα δάπεδα και την απουσία κάθε συντήρησης στα πολύτιμα γλυπτά του Παρθενώνα!

Και για να μην αδικήσουμε κανένα, αυτή την πολιτική δεν την έχετε πάρει εργολαβία.

Τα προεκλογικά λόγια της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αθωώνουν την πολιτική που εφάρμοσαν, όταν ήταν αυτοί στην εξουσία.

Από που να ξεκινήσουμε;

Πχ, το καθεστώς ΝΠΔΔ, με το οποίο ιδρύθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης αποτελώντας τον προπομπό για όσα σήμερα προωθούνται, διατηρήθηκε αναλλοίωτο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα ο τότε υφυπουργός Πολιτισμού, ο κ. Ξυδάκης, είχε δηλώσει ξεκάθαρα το 2015 ότι μελετούσατε την μετατροπή των μουσείων σε ΝΠΔΔ.

Θα ξεχάσουμε τις φωτογραφίες στο Ελληνικό, και το μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με τη Λάμδα development, επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου το ΚΑΣ ανακήρυξε ως αρχαιολογικό χώρο, μόνο τα 280 στρέμματα από τα 3.000 στρέμματα που είχε προτείνει η εφορία Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και νήσων;

Οι αντιδράσεις σας κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για το μετρό της Θεσσαλονίκης π.χ, δεν διαγράφουν το γεγονός ότι ως κυβέρνηση επί δύο χρόνια δεν πήρατε κανένα μέτρο για την προστασία και τη διατήρηση του μοναδικού αυτού μνημειακού συνόλου, διευκολύνοντας τη ΝΔ σήμερα να ολοκληρώσει το έγκλημα.

Ή μήπως, πιστεύετε ότι έχει ξεχαστεί η σκανδαλώδης μετάβαση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ακινήτων στο Υπερταμείο, που μόνο μετά από τον σάλο που δημιουργήθηκε αναγκαστήκατε να εξαιρέσετε από αυτό τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις;

Οι αυξήσεις στα εισιτήρια, τον Μάρτιο του 2019, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ.

Βλέπετε, η γραμμή ότι ο πολιτισμός είναι εμπόρευμα και πάνω απ’ όλα ότι ο άνθρωπος είναι εμπόρευμα, αποτελεί συνισταμένη στην πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής της ΝΔ που μαζί με την επιχειρηματική λειτουργία των Μουσείων έφερε το προκλητικό, κατάπτυστο, Π.Δ. 85 που εξισώνει τα πτυχία των αποφοίτων των δραματικών σχολών, Ωδείων, σχολών χορού και κινηματογράφου με το απολυτήριο του Λυκείου, για να γίνει φτηνότερο το εμπόρευμα - εργατική δύναμη των καλλιτεχνών.

Η δε τροπολογία (1565/23) που έφερε στη συνέχεια για να κατευνάσει τα πνεύματα, όχι μόνο δεν επαναφέρει τις αμοιβές και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους στο επίπεδο της Τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά προβλέπει ότι οι αμοιβές τους θα μειωθούν, αφού θα καθορίζονται με Υπουργική απόφαση με βάση τον μνημονιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τότε του 2015, χτυπώντας το δικαίωμα των καλλιτεχνών σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εν γένει εργασιακά δικαιώματά τους. Κι αυτό φυσικά ισχύει και συνολικά και για τους αποφοίτους των ΙΕΚ.

Με άλλα λόγια, οι θυσίες και οι κόποι μιας ζωής των νέων ανθρώπων, οι ακριβοπληρωμένες σπουδές τους στις ιδιωτικές σχολές για να αποκτήσουν εφόδια που θα έπρεπε να τους τα παρέχει το κράτος, δεν αξίζουν τίποτα, είναι σαν να μην έγιναν.

Είναι τόσο κατάφωρη η αδικία και η απαξίωσή τους από την πολιτεία, που όλος ο λαός είναι με το μέρος τους.

Από το δίκιο που τους πνίγει παίρνουν τη δύναμη να συνεχίζουν τον αγώνα τους, έναν αγώνα που κάθε μέρα που περνά φουντώνει, αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις και γι’ αυτό μην περιμένετε να ξεφουσκώσει εύκολα, ούτε να ελπίζετε ότι μπορείτε να τους ξεγελάσετε.

Ας υποθέσουμε ότι είστε ειλικρινείς όταν λέτε πως θα ιδρύσετε κάποιες ανώτατες πανεπιστημιακές καλλιτεχνικές σχολές και ότι πράγματι θα φέρετε τεκμηριωμένη πρόταση της επιτροπής που συστήσατε κακήν κακώς προεκλογικά και μάλιστα αγνοώντας τα λιγοστά ήδη υπάρχοντα πανεπιστημιακά τμήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ως τις 31 Μάρτη.

Μα, αυτό το σχέδιο ακόμα και αν προχωρήσει -εσείς το λέτε αυτό- θα ολοκληρωθεί το 2025.

Ζήσε Μάη μου….

Γιατί, μέχρι τότε, δεν αναθεωρείτε εδώ και τώρα το ΠΔ 85/22;

Γιατί δεν αποσύρετε την τροπολογία 1565/23;

Γιατί δεν φέρνετε εδώ και τώρα ρύθμιση που θα αντιστοιχίζει τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών με αυτά της κατηγορίας ΤΕ, όπως ίσχυε μέχρι χτες για τους μουσικούς και μέχρι το 2003 για τους ηθοποιούς;

Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει;

Εμείς έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως ούτε την πανεπιστημιακή καλλιτεχνική εκπαίδευση θα προωθήσετε ουσιαστικά, γιατί είστε κατά της Δημόσιας Δωρεάν καλλιτεχνικής παιδείας, είστε και κατά της Δημόσιας και Δωρεάν Ανώτατης Παιδείας γενικότερα.

Το δήλωσε ο Πρωθυπουργός όταν συζητιόταν το 2019 η αναθεώρηση του Συντάγματος: Ότι κεντρική πρότασή σας είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για να ιδιωτικοποιηθούν τα πανεπιστήμια, τάχα για «να μη φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό»!

Άλλωστε δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που καταργήσατε τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο Λύκειο, ενώ στις άλλες βαθμίδες, στο δημοτικό και γυμνάσιο, τα μαθήματα είναι εντελώς απαξιωμένα και πραγματοποιούνται χάρις στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών που βιώνουν άθλιες εργασιακές συνθήκες, αδιοριστία και μετακινήσεις σε 4-5 σχολεία.

Από σας της ΝΔ το περιμέναμε να εκμεταλλευτείτε την αγωνία και την αγανάκτηση των καλλιτεχνών και σπουδαστών για να ξηλώσετε το άρθρο 16, αλλά όπως φαίνεται σας πρόλαβαν άλλοι στο προεκλογικό παιχνίδι, καλύτεροι στην καπηλεία των λαϊκών αγώνων.

Αναφερόμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ που, αφού όσο ήταν κυβέρνηση δεν ακούμπησε ούτε στο ελάχιστο το καθεστώς που είχε παραδώσει την καλλιτεχνική εκπαίδευση αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στους ιδιώτες και δεν κούνησε το δαχτυλάκι του για να συγκροτηθεί σύστημα Δημόσιας, Δωρεάν, Ανώτατης, Πανεπιστημιακής, Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, σήμερα, όπως διαφαίνεται από διάφορες τοποθετήσεις του, επαναφέρει, με την ευκαιρία αυτού του αιτήματος των σπουδαστών και των καλλιτεχνικών φορέων των καλλιτεχνών, τη Συνθήκη της Μπολόνια της ΕΕ για τα Πανεπιστήμια.

Τη Συνθήκη, δηλαδή, που προβλέπει καθιέρωση τρίχρονων προγραμμάτων σπουδών (μπάτσελορ) στα πανεπιστήμια, την αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων και την ολοσχερή ιδιωτικοποίηση τελικά της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επί της κυβέρνησής σας, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ και επί υπουργίας Γαβρόγλου, το 2018, δώσατε τέτοια δυνατότητα σε απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων να διορίζονται στον ΑΣΕΠ, αναγνωρίζοντας τα πτυχία τους.

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτές τις μέρες έσκασε μύτη άρθρο του από εσάς διορισμένου πρώην Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σε φιλική σας εφημερίδα, με τον αποκαλυπτικό τίτλο «μήπως να ξανασκεφτούμε τη Μπολόνια, σύντροφοι;»

Αν αυτό εμφανίζεται προεκλογικά, ας σκεφτούμε τι πρόκειται να γίνει αν αύριο κυβερνήσετε ή συγκυβερνήσετε, δεν έχει σημασία…

Συνειδητοποιείτε πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόταση ανοίγει τον Ασκό του Αιόλου για την κατάργηση του άρθρου 16, κατά της οποίας βγαίνετε λάβροι τόσον καιρό στον χώρο των Πανεπιστημίων, όπου το φοιτητικό κίνημα χρόνια την αντιπαλεύει με πείσμα και σταθερότητα.

Αλλά σας καταλαβαίνουμε. Την Μπολόνια και την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων υποστηρίζετε και εσείς…

Γιατί όλα αυτά είναι επιταγές της ΕΕ που έχετε μαζί με τη ΝΔ συνυπογράψει, προσυπογράψει και καλείστε να ικανοποιήσετε.

Το μοναδικό σύγχρονο, ώριμο και απόλυτα ρεαλιστικό αίτημα σήμερα, είναι η συγκρότηση συστήματος δημόσιας, δωρεάν, ενιαίας πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, χωρίς πιστοποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις αποφοίτων, πτυχίων και δικαιωμάτων και αντιστοίχιση των ως τώρα πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών, βάσει διαδικασιών εξομοίωσης που θα ορίσουν το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστήμια.

Όποιος προσπαθεί, στο όνομα της άμεσης δήθεν λύσης, να φέρει προτάσεις που νομιμοποιούν και παγιώνουν τη σημερινή κατάσταση της πανσπερμίας των ιδιωτικών σχολών, ακυρώνει αυτή τη διέξοδο, που είναι η μόνη αντάξια των σύγχρονων απαιτήσεων των καλλιτεχνών, των σπουδαστών, της Τέχνης, υπονομεύει γενικότερα το αίτημα για δημόσια, δωρεάν παιδεία.

Ασφαλώς, για να φτάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο πανεπιστήμιο χρειάζεται να ξεκινήσουν από νωρίς τις σπουδές τους, που σήμερα τις χρυσοπληρώνουν. Που ένα όμως δημόσιο δωρεάν σύστημα επαγγελματικής καλλιτεχνικής εκπαίδευση, παράλληλα με το σχολείο και σε συνεργασία μ’ αυτό, θα το εξασφάλιζε.

Τα ερωτήματα, για τα οποία καταθέσαμε σήμερα και επίκαιρη ερώτηση, παραμένουν αμείλικτα και ζητούν απαντήσεις:

-Θα ικανοποιήσετε τελικά τις ανάγκες των σπουδαστών και των καλλιτεχνών;

-Θα επιμείνετε στη μετατροπή των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων σε τουριστικές ατραξιόν;

Δεν περιμένουμε βέβαια απάντηση ούτε από τη ΝΔ, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την απάντηση θα την δώσουν οι χιλιάδες σπουδαστές, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι στα μουσεία, που με τον αγώνα τους και όχι με πολιτικούς μεσάζοντες και διάφορους Μεσσίες θα φέρουν νίκες και μαζί με όλον τον εργαζόμενο λαό θα επιβάλουν τελικά τη συνολική νίκη τους: Το καθολικό δικαίωμα στην υλική και πνευματική ευημερία, το δικαίωμα στην τέχνη, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, σε όλο τον πλούτο της ζωής, που με το μυαλό και τα χέρια τους δημιουργούν, χωρίς να τον απολαμβάνουν.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ένα τελευταίο. Στο σημερινό νομοσχέδιο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει τροπολογία για την παύση, για την ακύρωση των πλειστηριασμών για χρέη προς τράπεζες και τα “κοράκια”, τα funds που έχουν αγοράσει τα “κόκκινα” δάνεια, αλλά και για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ, από τα οποία απειλούνται οι λαϊκές οικογένειες.

Ξέρετε πολύ καλά πως η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου -αναμενόμενη βέβαια- ανοίγει έναν νέο, πιο άγριο γύρο επέλασης στη λαϊκή κατοικία, αφού “λύνει τα χέρια” των funds και των εταιρειών διαχείρισης δανείων για τη διενέργεια μαζικών πλειστηριασμών.

Κι αφήστε πια τα κροκοδείλια δάκρυα...

Ξέρουμε πολύ καλά πως η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη, είναι δικό σας έργο, έργο όλων όσων κυβερνήσατε.

Να σας θυμίσω τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε τα “κόκκινα” δάνεια στα αρπακτικά των funds; Το ξέρετε. Στη συνέχεια τον πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ; Το ξέρετε.

Ή μήπως θέλετε να σας θυμίσω μια σειρά μέτρα που όλοι σας ψηφίσατε για να ενισχύσετε το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς κά, για να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός που βυθίζει τα λαϊκά στρώματα στη φτώχεια και την εξαθλίωση;

Ορίστε λοιπόν, στηρίξτε, ψηφίστε την τροπολογία του ΚΚΕ.

Εμείς πάντως, μαζί με άλλους αγωνιστές θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά στον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς, που βγάζουν στο σφυρί τα λαϊκά σπίτια.

