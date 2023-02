Κοινωνία

Εξάρχεια: Χειροπέδες για εξύβριση αστυνομικών

Τι βρέθηκαν στην κατοχή τους κατά τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν, τα ξημερώματα της 12 Φεβρουαρίου 2023 στην περιοχή των Εξαρχείων, από αστυνομικούς της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο άτομα ηλικίας 26 και 34 ετών, κατηγορούμενοι ,κατά περίπτωση, για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα, διερχόμενοι από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια απηύθυναν υβριστικές εκφράσεις σε ομάδα «Δράση» που βρισκόταν στο σημείο και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και ακινητοποίησαν τη μοτοσυκλέτα σε κοντινό σημείο. Οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να αντισταθούν στον έλεγχο με βίαια χτυπήματα των άκρων τους σε βάρος των αστυνομικών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης και ψαλίδι συνολικού μήκους 11 εκ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

