Οικονομία

Πλειστηριασμοί: Πολιτική “θύελλα” μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Φουντώνει ο καυγάς ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά την απόφαση του Άρειου Πάγου για τους πλειστηριασμούς.



Φουντώνει ο καυγάς ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία άναψε το πράσινο φως στα funds να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς. Το Μαξίμου μιλά για υποκρισία της Κουμουνδούρου και προαναγγέλλει νέες παρεμβάσεις για την προστασία των δανειοληπτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στο θέμα των πλειστηριασμών και επεσήμανε ότι «η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει τον νόμο 4354/2015, νόμο που ψηφίστηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας πρωθυπουργός της χώρας έγινε αφορμή προκειμένου να υπάρξει για μια ακόμα φορά πολιτική σπέκουλα για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των πλειστηριασμών».

Αφού περιέγραψε όπως είπε τι έχει κάνει η κυβέρνηση αναφέρθηκε στη στάση που είχε τηρήσει και τηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζοντάς του αντιμετώπιση με όρους προπαγάνδας, με όρους εντυπώσεων με σκοπό την καπηλεία των αισθημάτων των πολιτών. «Η στάση του στο συγκεκριμένο θέμα είναι η επιτομή του πολιτικού φαρισαϊσμού», τόνισε και αναφέρθηκε στις επιλογές και τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης.

Ο Αλέξης Τσίπρας, από την Βουλή στο πλαίσιο της ομιλίας του για το θέμα των καλλιτεχνών έκανε αναφορά στο θέμα των πλειστηριασμών εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα είπε: «Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον και όχι οι Πάτσηδες ή τα παιδιά των αρχιδικαστών που σιτίζονται στο καθεστωτικό πρυτανείο και συνεργάζονται με τα funds που απεργάζονται τη μεγαλύτερη ληστεία της ιστορίας εναντίον της κοινωνίας. Και δεν έχουν την ελάχιστη τσίπα, τουλάχιστον να παραιτηθούν, όταν ο Άρειος Πάγος δικάζει και καταδικάζει το μέλλον 700.000 ιδιοκτησιών σε πλειστηριασμούς».

Από την πλευρά της, η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι αποτέλεσμα των επιλογών της κυβέρνησης της ΝΔ. Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας απελευθερώθηκαν με τον πτωχευτικό νόμο της ΝΔ, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2020 καταργώντας οριζόντια κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Το γενικευμένο κύμα πλειστηριασμών, και πρώτων λαϊκών κατοικιών, είναι αποτέλεσμα αυτής της επιλογής».

Η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει καταθέσει συνολική πρόταση για να μπορούν να ρυθμίζονται τα δάνεια, οι πολίτες να εξυπηρετούν τις δόσεις τους και προφανώς να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας με νόμο», υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως «είναι αδιανόητο να υπάρχει τέτοια αισχροκέρδεια και να μην υπάρχει ούτε στοιχειώδης φορολόγηση των ενεργειών των funds».

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι αν δεν γίνει κάτι, το 2023 απειλούνται με πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας 50.000 νοικοκυριά» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης κατά την συνάντηση με ενώσεις δανειοληπτών και καταναλωτών, περιγράφοντας το χάσμα επιτοκίων καταθέσεων και στεγαστικών δανείων αλλά και το γεγονός ότι τα funds αγοράζουν τα δάνεια από τις Τράπεζες στο 10-20 % της αξίας τους αλλά απαιτούν εκβιαστικά από τους πολίτες το 80-90% του δανείου. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε εκ νέου την Κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν την τροπολογία της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί των λαϊκών κατοικιών απαίτησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στη σχετική τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού. Σημειώνοντας πως η σχετική απόφαση του ΣτΕ, ανοίγει ένα νέο πιο άγριο κύκλο πλειστηριασμών σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, κατήγγειλε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε, "τώρα ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ψήφισαν και διαμόρφωσαν ένα αντιδραστικό αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο προς όφελος των funds".

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εμπλέκονται άμεσα στο τεράστιο σκάνδαλο μετακύλισης δανείων Ελλήνων πολιτών ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων, σε χρηματοπιστωτικά σχήματα του εξωτερικου με αδιαφανή ιδιοκτησία. Το γεγονός ότι τώρα προαναγγέλλουν «ημίμετρα» για να «διορθώσουν» τα όσα εγκληματικά οι ίδιοι νομοθέτησαν, ενώ αποφεύγουν ακόμα και να κατονομάσουν τα διαβόητα «Funds» τεκμηριώνει τις ευθύνες της Ν.Δ., του ΣυΡιζΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση είναι η μόνη πολιτική δύναμη που κατήγγειλε τους κερδοσκόπους με ονοματεπώνυμο. Είμαστε οι μόνοι που απαιτούμε την απαγόρευση της διενέργειας των πλειστηριασμών από Funds και όχι την «αναβολή» ή την μετάθεση τους μετά τις εκλογές. Η Ελληνική Λύση προειδοποιεί ότι όσοι επιχείρησαν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των Ελλήνων δανειοληπτών, θα λογοδοτήσουν»

