Μητσοτάκης: Το ζητούμενο στις εκλογές είναι αν θα πάμε μπροστά ή πίσω

Μηνύματα από την Πτολεμαΐδα έστειλε ο Πρωθυπουργός, μία μέρα προτού επισκεφτεί τη νέα λιγνιτική μονάδα.

Το αναπτυξιακό όραμα της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία, που περιλαμβάνει έργα ύψους 4 δισεκατομμυρίων, παρουσιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιου υπουργούς, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πτολεμαΐδα.

Πρόκειται για έργα που θα αλλάξουν την όψη της περιοχής και θα δρομολογήσουν πολλές νέες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους πολίτες της Πτολεμαΐδας ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης και υπογράμμισε:" Τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις: αυξήσαμε τους μισθούς, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης, κάναμε την Ελλάδα πιο ασφαλή και πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Και, το πιο σημαντικό, όταν μας τύχαιναν δυσκολίες στηρίξαμε την κοινωνία.

Την εποχή του κορονοϊού δώσαμε παραπάνω από 40 δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιες τις επιχειρήσεις και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Και τώρα που αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή κρίση ακρίβειας, πάλι το κράτος είναι εδώ για να στηρίξει κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να εκταμιεύεται το "Market Pass": 10% έκπτωση στις αγορές του σούπερ μάρκετ για πρακτικά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Αυξήθηκαν για πρώτη φορά οι συντάξεις. Όσοι δεν πήρατε αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, κάντε λίγο υπομονή, θα υπάρχουν ορισμένες καλές ανακοινώσεις για εσάς αυτή την εβδομάδα, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα η οποία έρχεται βέβαια από το παρελθόν.

Τώρα κάποιοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ψηφίστηκε από εμάς, από άλλους ψηφίστηκε.

Εμείς, λοιπόν, στην τοξικότητα και στον λαϊκισμό θα αντιπαραβάλλουμε την υπευθυνότητα και τον σοβαρό πολιτικό λόγο. Δεν πρόκειται να μπούμε σε πλειοδοσία παροχών. Θα δεσμευτούμε μόνο γι' αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Γιατί είμαστε υπεύθυνη και σοβαρή παράταξη".

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αυριανή επίσκεψη του στη λιγνιτική μονάδα "Πτολεμαΐδα 5" και σημείωσε:

"Αύριο θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στα εγκαίνια της τελευταίας μεγάλης λιγνιτικής μονάδας, στην "Πτολεμαΐδα 5", διότι ο λιγνίτης θα είναι μια στρατηγική εφεδρεία για τη χώρα μας. Αλλά ταυτόχρονα η πράσινη μετάβαση, η οποία γνωρίζουμε όλοι νομοτελειακά ότι θα γίνει πράξη, θα γίνει πράξη με τρόπο δίκαιο.

Με τρόπο δίκαιο και εξασφαλίζοντας -θα το ξαναπώ- ότι η Δυτική Μακεδονία θα έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τα κίνητρα εκείνα τα οποία θα σας επιτρέψουν να ατενίζετε το μέλλον με αισιοδοξία".

Αναφέρθηκε, επίσης, στο δίλημμα των βουλευτικών εκλογών, λέγοντας:"Να σταλεί το μήνυμα καθαρά, από την πρώτη κάλπη, ότι το ζητούμενο τελικά σε αυτήν την εκλογή είναι απλό: θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Και ποιος θα κυβερνά τελικά αυτόν τον τόπο; Η σοβαρή και υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία ή ο ανεύθυνος και λαϊκιστής ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό είναι το δίλημμα. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι ποιον θέλετε να έχετε πρωθυπουργό της χώρας, να σας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και να αγωνίζεται για τα δικά σας συμφέροντα. Σε αυτά θα απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες, σε αυτά θα απαντήσουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι αγωνιστές, παλιοί και νέοι φίλοι της παράταξης. Παλιοί αγωνιστές που έδωσαν αγώνες στα δύσκολα, αλλά και νέοι φίλοι οι οποίοι ήρθαν και προστέθηκαν στις δυνάμεις μας για μία μεγάλη προοδευτική, πατριωτική συμμαχία. Αυτήν εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και με αυτήν τη συμμαχία θα οδηγήσουμε την Ελλάδα στο μέλλον με ασφάλεια, συνέπεια και σταθερότητα".

Μητσοτάκης: Η δυτική Μακεδονία πρωταγωνίστρια την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης

«Η Δυτική Μακεδονία είναι παράδειγμα δίκαιης μετάβασης μακριά από το λιγνίτη, προς ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, προς ένα πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο μέλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για την περιοχή, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 380 έργα, συνολικού ύψους τεσσάρων δισ. ευρώ για τη Δ. Μακεδονία του 2030.

«Η φυσιολογική πορεία των πραγμάτων δεν είναι άλλη από τη σημαντική μείωση του λιγνίτη στο ενεργειακό μας μείγμα», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση πια να πιστεύουμε ότι έχουμε προδιαγράψει ένα μέλλον το οποίο είναι πράγματι πιο αισιόδοξο ότι θα οδηγήσει σε αυξημένα εισοδήματα, σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές, σε καλύτερη ποιότητα ζωής, σε καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, καλύτερο περιβάλλον, μακριά από τις επιπτώσεις του λιγνίτη».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Δυτική Μακεδονία θα είναι πρωταγωνίστρια και στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης.

Για το φυσικό αέριο που θα φτάσει στην περιοχή, υπενθύμισε ότι είναι μεταβατικό καύσιμο και πιο φθηνό από τον λιγνίτη (μόνο για κάποιους μήνες το φυσικό αέριο ήταν πιο ακριβό από το λιγνίτη, είπε) και τόνισε πως θα δώσει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας σε ενέργεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, επέστησε την προσοχή πως «όποια υποδομή φυσικού αερίου δρομολογείται και χρηματοδοτείται σήμερα θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχτεί αύριο το υδρογόνο που είναι το καύσιμο του μέλλοντος, το οποίο η Δυτική Μακεδονία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον κλάδο της γούνας, ο πρωθυπουργός είπε ότι χρειάζεται ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι οι αναστολές που αφορούν στους εργαζόμενους στη γούνα, για το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, έχουν ήδη πιστωθεί και αύριο θα τις δουν οι δικαιούχοι.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα πως η Δυτική Μακεδονία είναι η πιο ελκυστική περιοχή για επενδύσεις.

Την εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συντόνισε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος και πριν μιλήσει ο πρωθυπουργός, πήραν το λόγο αρκετοί υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν συγκεκριμένα στοιχεία για το έργο κάθε υπουργείου στην περιοχή.

