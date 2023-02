Υγεία - Περιβάλλον

Ζωή Ράπτη: προτεραιότητα η ενίσχυση του ΕΣΥ

Στο ΚΑΤ βρέθηκε σήμερα η υφυπουργός Υγείας, όπου και συνομίλησε με τους γιατρούς και το προσωπικό.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επισκέφθηκε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής & Νοσοκομείο Ατυχημάτων ΚΑΤ στην Κηφισιά, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους διευθυντές των ιατρικών τμημάτων, καθώς και το υγειονομικό προσωπικό, οι οποίοι της παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού του νοσοκομείου με προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών, καθώς και της δημιουργίας κινήτρων για νέους γιατρούς, ώστε να ανακοπεί το φαινόμενο του drain brain και να μην φεύγουν οι νέοι επιστήμονες της πατρίδας μας στο εξωτερικό.

Η Υφυπουργός Υγείας επισκέφτηκε το Ακτινολογικό Τμήμα, τον Ψηφιακό Αγγειογράφο και το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το οποίο δέχτηκε εντός του 2022, 1070 ασθενείς.

Η επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας συνεχίστηκε στην Παθολογική Κλινική, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Παθολογικής Κλινικής και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» του νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη συνομιλία είχε η Υφυπουργούς με τους ψυχολόγους του Νοσοκομείου, που υποστηρίζουν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας τους. Τους ενημέρωσε για τις νέες δομές Ψυχικής Υγείας, που θα δημιουργηθούν με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας αυτής της τριετίας.

Μιλώντας στους εργαζόμενους υγειονομικούς, η Υφυπουργός Υγείας εξήρε την απόδοση του νοσοκομείου κατά την διάρκεια της πανδημίας, με τον Διοικητή Ιωάννη Ηλιόπουλο να απαντά: «Τα πήγαμε πολύ καλά γιατί είχαμε προσωπικό».

Στη συνέχεια η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την βελτίωση των υποδομών και της ανακατασκευής των νοσοκομείων και θα γίνουν κι άλλα, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν και νέες προσλήψεις.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και υπογράμμισε πως: «Η πρώτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επόμενη τετραετία -εφόσον λάβει την εντολή από τον ελληνικό λαό- συνεχίζει να είναι η Υγεία και η ενίσχυση του ΕΣΥ. Πάμε καλά, θα πάμε ακόμα καλύτερα και θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα για την στήριξη της Υγείας».

Επιπλέον, όπως τόνισε η Υφυπουργός Υγείας, τα κίνητρα για τους νέους γιατρούς, ώστε να μην φεύγουν στο εξωτερικό, βρίσκονται πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων του Υπουργείου Υγείας με τους Φορείς.

«Έχουμε άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως, γιατί στο παρελθόν νοσηλεύτηκα κι εγώ σε αυτό το νοσοκομείο» πρόσθεσε η Υφυπουργός και κατέληξε: «Ο Πρωθυπουργός μας έχει πρώτα από την υγεία στο μυαλό του και έχει αποδείξει ότι είναι ο άνθρωπος που υλοποιεί ό,τι υπόσχεται, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ιωάννης Ηλιόπουλος, ο Αναπληρωτής Διοικητής Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Χρυσόστομος Μαλτέζος, η Διευθύντρια του Διοικητικού Τομέα Γιώτα Ανδρούτσου, η Υποδιευθύντρια του Χειρουργικού Τομέα Έλενα Δανέβα, η Υποδιευθύντρια του Εργαστηριακού Τομέα Χρυσούλα Στούκα, η Υποδιευθύντρια του Παθολογικού Τομέα Γεωργία (Τζίνα) Παπαντωνίου, ο επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ. Εμμανουήλ Φανδρίδης της Μικροχειρουργικής Κλινικής Άνω Άκρου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ΔΑΚΕ ΕΣΥ Χρήστος Παπαναστάσης, καθώς και ιατροί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές.

