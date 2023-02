Πολιτική

Συνοριοφύλακες: Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για εικονικά Σύμφωνα Συμβίωσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν υπογραφεί δεκάδες εικονικά Σύμφωνα Συμβίωσης προκειμένου να εξασφαλιστούν μόρια που οδηγούν σε ευνοϊκότερες τοποθετήσεις.

Την παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, προκάλεσε δημοσίευμα για δεκάδες εικονικά Σύμφωνα Συμβίωσης των 250 νέων Συνοριοφυλάκων, προκειμένου να μοριοδοτηθουν και νά τοποθετηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης.

«Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, διεξάγεται διοικητική έρευνα σχετικά με καταγγελλόμενα σε δημοσιεύματα που αφορούν στην υπογραφή εικονικών συμφώνων συμβίωσης από νέους Συνοριοφύλακες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Evros-news.gr, έχουν υπογραφεί και υπάρχουν δεκάδες εικονικά Σύμφωνα Συμβίωσης, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και τα 100, από τους 250 νέους Συνοριοφύλακες που έχουν προσληφθεί, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 5 μόρια που προβλέπεται από τον κανονισμό και ακολούθως να τοποθετηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης.

Τα κριτήρια για την επιλογή τοποθέτησης, είναι οι επιδόσεις τους σε γραπτές εξετάσεις που υποβλήθηκαν, αλλά και η βαθμολόγηση τους σε διάφορα πρακτικά τεστ και δοκιμασίες, κατά την διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης στην Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Παρ΄όλα αυτά όμως, όσοι πέτυχαν πολύ καλή θέση με βάση τα προαναφερόμενα, δεν είναι σίγουροι ότι θα τοποθετηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης...

Σύμφωνα πάντα με το Evros-news.gr σχεδόν οι μισοί νέοι συνοριοφύλακες προκειμένου να τοποθετηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης και να μένουν στην πόλη, υπέγραψαν τους τελευταίους μήνες Σύμφωνα Συμβίωσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν όχι όλα, τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι… εικονικά καθώς έχουν υπογραφεί μετά την πρόσληψη τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα κάποιοι νεαροί Συνοριοφύλακες εμφανίζουν Σύμφωνα Συμβίωσης ακόμα και με… ηλικιωμένους άνω των 60 ετών(!) αλλά υπάρχουν και Σύμφωνα Συμβίωσης και… μεταξύ ανδρών!

