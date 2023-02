Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρουμανία: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα

Που εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού και τι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 το απόγευμα στη Ρουμανία.

Το επίκεντρο του δυνατού σεισμού εντοπίστηκε στα 74 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Drobeta-Turnu Severin, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 15 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

