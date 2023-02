Αθλητικά

Λαμία – ΟΦΗ: Εμφατική νίκη για τους φιλοξενούμενους

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα με εντυπωσιακό τρόπο, σε αντίθεση με τη Λαμία που αγνοί την νίκη εδώ και 16 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στα «τρίποντα» μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, καθώς συνέτριψε εκτός έδρας τη Λαμία με 4-1 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, τη «βύθισε» ακόμη περισσότερο βαθμολογικά κι έκανε άλμα δύο θέσεων, ανεβαίνοντας στην 9η θέση. Οι Τοράλ, Μπάκιτς, Ντιουσέ και Λουίζ Φελίπε πέτυχαν τα γκολ της κρητικής ομάδας που είχε και δοκάρι με τον Βραζιλιάνο φορ, ο Τσιλούλης το γκολ της Λαμίας στο φινάλε.

«Κολλημένη» στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα η ομάδα της Φθιώτιδας, που παραμένει χωρίς νίκη για 16 σερί αγώνες (5 ισοπαλίες, 11 ήττες, η μία και μοναδική νίκη της στη Λίγκα ήταν την 1η Οκτωβρίου επί του Λεβαδειακού, με 1-0) και το μέλλον της στη Super League, κάθε άλλο παρά... ευοίωνο δεν δείχνει.

Στο «Αθανάσιος Διάκος», ο ΟΦΗ ξεκίνησε πολύ δυνατά και μόλις στο 8ο λεπτό πήρε «κεφάλι» στο σκορ με τον Τοράλ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, έπαιξε το ένα-δύο με τον Μπάκιτς, ο οποίος του επέστρεψε την μπάλα και τον έβγαλε σε θέση βολής κι εκείνος δεν αστόχησε, κάνοντας το 1-0 για την κρητική ομάδα.

Η Λαμία προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση μετά το γκολ που δέχθηκε, αλλάζοντας το σύστημά της μετά την αναγκαστική αλλαγή με τον Παούλαβετς στο 22’ και την είσοδο του Τσιλούλη και στο 25’ είχε τη δική της καλή στιγμή, όταν από το κλέψιμο και τον ασίστ του Ρόμανιτς, ο Μαρτίνεθ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά σούταρε πάνω από τα δοκάρια του Μανδά.

Οι Κρητικοί ήταν «φαρμάκι» στις αντεπιθέσεις και στο 31’ έπειτα από πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο η μπάλα έφτασε στον Λάρσον από τα δεξιά, όμως το τελείωμά του με το αριστερό (αφού «άδειασε» με το δεξί έναν αντίπαλό του), πέρασε πολλά μέτρα άουτ.

Στο 34’ ο Αμπάντα ταλαιπώρησε ξανά τον Λάρσον, σέντραρε χαμηλά προς τον Μαρτίνεθ, όμως η προσπάθεια του Ισπανού από καλή θέση, κόντραρε στον Διαμαντή κι έφυγε κόρνερ.

Τα κενά στην άμυνα της Λαμίας ήταν πολύ μεγάλα κι ο ΟΦΗ τα εκμεταλλεύτηκε για άλλη μια φορά στο 43’. Ο Λάρσον έκανε μία ψηλοκρεμαστή πάσα προς τους Γιόν Τοράλ και Μάρκο Μπάκιτς, ο Ισπανός άφησε την μπάλα για τον Μαυροβούνιο, ο οποίος μπήκε στη μικρή περιοχή και πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.

Η Λαμία προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς απ’ την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, όμως το φάουλ του Ρόμανιτς στο 51’ και το πλασέ του Τσιλούλη μέσα απ’ την περιοχή έφυγαν άουτ, ενώ στο 56’ Μανδάς έδειξε καλά αντανακλαστικά στο σουτ του Μαρτίνεθ και μπλόκαρε σταθερά.

Κι αφού δεν μείωσαν οι γηπεδούχοι, ο ΟΦΗ «τελείωσε» ουσιαστικά το ματς στο 61’ με ένα καταπληκτικό γκολ του Ντιουσέ από τα 30 μέτρα, που αιφνιδίασε τον Σαράνοβ με τα φάλτσα που πήρε η πορεία της μπάλας κι έκανε το 3-0 για την κρητική ομάδα.

Η Λαμία έμοιαζε... παραδομένη μετά το 3-0 κι ο ΟΦΗ έφτασε κοντά και σε τέταρτο γκολ στο 77’, όμως ο Σαράνοβ απέκρουσε την προσπάθεια του Λουίζ Φελίπε (που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι), με την μπάλα να χτυπάει στη συνέχεια και στο αριστερό δοκάρι.

Ο Βραζιλιάνος φορ πήγε το... αίμα του πίσω στο 88’ όταν υποδέχθηκε την πάσα απ’ τον Θοράρινσον και πλάσαρε εύστοχα για το 4-0 του ΟΦΗ. Γκολ που κατακυρώθηκε εντέλει έπειτα από τετράλεπτο έλεγχο από το VAR, καθώς αρχικά είχε δοθεί οφσάιντ στον Θοράρινσον. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσιλούλης από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 4-1, σημειώνοντας το γκολ της τιμής για τη Λαμία.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Μεγιάδο, Περέα

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοβ, Σιμόν (75’ Βασιλαντωνόπουλος), Κορνέζος, Παούλαβετς (22’ λ.τρ. Τσιλούλης), Αμπάντα, Τζανετόπουλος, Τζανδάρης (46’ Νούνιες), Σλίβκα, Μαρτίνεθ, Ρόμανιτς (64’ Ασκόφσκι), Βέργος (75’ Μανούσος).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης, Λάρσον, Μεγιάδο (68’ Περέα), Ντιουσέ, Μπαλογιάννης (60’ Θοράρινσον), Μπάκιτς (76’ Λουίζ Φελίπε), Τοράλ (68’ Νέιρα), Γκρόνινγκ (60’ Μοσκέρα).

