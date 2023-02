Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ: Σοκ στις καθυστερήσεις για τον “Δικέφαλο”

Οι Θεσσαλονικείς κρατούσαν το πολύτιμο τρίποντο στα χέρια τους με καθαρό προβάδισμα, αλλά όλα άλλαξαν μέσα σε 3 λεπτά.

Ο ΠΑΟΚ κρατούσε ως το 90ό λεπτό στα χέρια του στο τρίποντο στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, έχοντας «αέρα» δύο τερμάτων (6’ Νάσμπεργκ, 82’ Μπράντον Τόμας), όμως η ομάδα της Αρκαδίας με δύο γκολ στο 90’ (Σίτο) και στο 90’+4’ (Ατιένθα) «τιμώρησε» τον δικέφαλο του Βορρά κι έγραψε το τελικό 2-2 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα ματς... copy-paste σε σκορ κι εξέλιξη με αυτό του α’ γύρου στην Τούμπα. Έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς ο δικέφαλος του Βορρά κι απομακρύνθηκε πλέον στους 7 βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στην πρώτη φάση του αγώνα. Στο 6’ έπειτα από κόρνερ από τα δεξιά ο Νάσμπεργκ πήρε την κεφαλιά προς την εστία, αυτή κατέληξε στον Ολιβέιρα που τη γύρισε παράλληλα κι ο Νορβηγός στόπερ με πλασέ από κοντά νίκησε τον Παπαδόπουλο, κάνοντας το 1-0 για το δικέφαλο του Βορρά.

Στο 11’ ο Νάρεϊ κατέβασε τη μπάλα, με ωραία ντρίμπλα απέφυγε έναν αντίπαλο του, μπήκε στην περιοχή, έκανε και δεύτερη ντρίμπλα και το σουτ, αλλά ο Παπαδόπουλος έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα (12’) ο Σίτο έκανε πλασέ στην κίνηση με τη μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ζίβκο Ζίβκοβιτς.

Ο Νάρεϊ συνέχισε να είναι πολύ απειλητικός και στο 30’ έκανε άλλο ένα σουτ που μπλόκαρε ο γκολκίπερ του Αστέρα, ενώ στο 33’ ο Ζίβκοβιτς έστρωσε την μπάλα με τη μία προς τον Σάστρε που σούταρε με τη μία λίγο άουτ.

Στο 36’ ο Νάρεϊ έπιασε ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου με την μπάλα να φεύγει στη συνέχεια μακριά απ’ τους παίκτες του Αστέρα, ενώ στο 39’ οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Κρεσπί έβγαλε σέντρα προς τον Σίτο, ο οποίος έπιασε το βολέ με το αριστερό, αλλά ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς με το ένα χέρι κατάφερε να βγάλει τη μπάλα και με τη βοήθεια του δοκαριού κράτησε το μηδέν στην εστία του.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (40’) ο Νάρεϊ έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στον Κωνσταντέλια, ο οποίος πρόλαβε και «τσίμπησε» την μπάλα προ του Παπαδόπουλου, αλλά το πλασέ του πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ο ίδιος παίκτης (Κωνσταντέλιας) είχε άλλο ένα σουτ στο 44’ που έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο νεοεισελθών Γκαρντάβσκι δεν μπόρεσε να απειλήσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο 62’ ο Ολιβέιρα βρέθηκε μέσα στην περιοχή, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον αντίπαλο του, έδωσε τον Αουγκούστο που μοίρασε στον Νάρεϊ όμως το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Παπαδόπουλο σε κόρνερ.

Ο Αστέρας άρχισε να πιέζει περισσότερο τον ΠΑΟΚ μετά το 70ό λεπτό και στο 79’ ο Γκαρντάβσκι έκανε άλλο ένα πολύ καλό σουτ, το οποίο βρήκε σε ετοιμότητα τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς ο οποίος απέκρουσε στη γωνία του. Κι αφού δεν βρήκαν γκολ οι γηπεδούχοι στη φάση αυτή, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε δεύτερο γκολ στο 82’ με τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος πλάσαρε με τη μία έπειτα από το γύρισμα του Ράφα Σοάρες κι έκανε το 2-0 για τον δικέφαλο του Βορρά.

Στο 84’ ο Προύντζος στο ντεμπούτο με τη φανέλα του Αστέρα έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει την ομάδα της Αρκαδίας στο παιχνίδι, σουτάροντας άουτ μετά το γύρισμα του Λέο Τιλίκα, ενώ στο 90ό λεπτό ο Αστέρας μείωσε σε 2-1 με τον Σίτο, ο οποίος ήρθε σαν... τρέιλερ στο πίσω δοκάρι έπειτα από την πάσα του Κρεσπί και πλάσαρε εύστοχα από κοντά. Γκολ που ελέγχθηκε κι από το VAR και μέτρησε κανονικά.

Ο Αστέρας αναθάρρησε μετά το γκολ, έψαξε με μεγαλύτερη ένταση την ισοφάριση κι δικαιώθηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Τασουλής έβγαλε πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά κι ο Ατιένθα με κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 2-2, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ την πλευρά των γηπεδούχων.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Σανταφέ - Νάσμπεργκ, Ζ. Ζίβκοβιτς

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Γκαρσία (46’ Γκαρντάβσκι), Άλβαρες (87’ Τασουλής), Καστάνο, Ατιένθα, Αλάγκμπε, Σανταφέ (70’ Προύντζος), Ριέρα (77’ Λέο Τιλίκα), Σίτο, Κρεσπί, Μπαράλες (87’ Κωστέας).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε (88’ Κετζιόρα), Ίνγκασον, Νάσμπεργκ, Ράφα Σοάρες, Αουγκούστο (87’ Φελίπε Σοάρες), Σβαμπ, Νάρεϊ, Αντρ. Ζίβκοβιτς (77’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (67’ Μπίσεσβαρ), Ολιβέιρα (67’ Μπράντον Τόμας).

