ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Εύκολη επικράτηση για τους γηπεδούχους

Οι «κιτρινόμαυροι» καθάρισαν το παιχνίδι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Λιβάι Γκαρσία κέρδισε πέναλτι και αποβολή.

Ακόμα μία νίκη, τη δέκατη συνεχόμενη στην «OPAP Arena» πανηγύρισε η ΑΕΚ επικρατώντας 3-0 του Λεβαδειακού, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League. Οι Γκαρσία (37΄), Άμραμπατ (45+3΄-πέναλτι) και Φαν Βέερτ (84') πέτυχαν τα γκολ της Ένωσης που μείωσε στον ένα βαθμό την απόστασή της από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ έχει και ένα ματς λιγότερο.

Αναμενόμενη η εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να μονοπωλεί την κατοχή της μπάλας και να έχει... κατασκηνώσει γύρω από την περιοχή του Στογιάνοβιτς. Οι φιλοξενούμενοι αμύνονταν σχετικά καλά, μολονότι έβαζαν μόνοι τους δύσκολα στον εαυτό τους, με κάποιες απροσεξίες του Ντεντάκη και του Μεχία, που ωστόσο δεν οδήγησαν σε κάποια κλασική ευκαιρία της ΑΕΚ. Ελάχιστα απείλησε η Ένωση με Γκαρσία και Ρότα, πριν ανοίξει το σκορ με τρόπο αρκετά τυχερό. Ο Λιβάι Γκαρσία κέρδισε φάουλ σε καλή θέση, εκτέλεσε ο ίδιος, η μπάλα άλλαξε πορεία βρίσκοντας σε κάποιον και αιφνιδίασε τον Στογιάνοβιτς για να διαμορφωθεί το 1-0 στο 37'.

Το ματς «τελείωσε» στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον... γνωστό πρωταγωνιστή, Λιβάι Γκαρσία που κέρδισε πέναλτι και την αποβολή (με δεύτερη κίτρινη) του Τζιμόπουλου. Ο Άμραμπατ εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0 στο 45'+3'. Όμως, λίγο νωρίτερα, στο 44΄, ο Λεβαδειακός έχασε τη δική του μεγάλη ευκαιρία για ισοφάριση, αποκλειστικά από ευθύνη δικού του παίκτη. Ο Βρακάς βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη, τον πέρασε και... προτίμησε να πέσει για να κερδίσει πέναλτι παρότι –όπως φάνηκε και από το video- δεν υπήρξε επαφή. Όχι μόνο δεν ισοφάρισε, αλλά πήρε και κίτρινη κάρτα για «θέατρο».

Έτσι, η ΑΕΚ «καθάρισε» το ματς με δύο φάσεις που ήταν πανομοιότυπες με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Τζημόπουλος ήταν αυτός που έκανε το φάουλ στον Λιβάι στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ και ο ίδιος παραχώρησε το πέναλτι στο πιο κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Αποβλήθηκε κιόλας, για να ολοκληρώσει το... τρίπτυχο μιας πολύ κακής εμφάνισης.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία με την ΑΕΚ να κατεβάζει ταχύτητα. Ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να κερδίσει νέο πέναλτι στο 77' σε ανατροπή του Φαν Βέερτ από τον Πας, αλλά ο Τσούμπερ έστειλε την μπάλα άουτ. Όμως το 84' δεν έγινε το ίδιο και ο Τομ Φαν Βέερτ πέτυχε ένα πολύ εύκολο γκολ μετά από έξοχη ενέργεια και ακόμα μία ασίστ του Νικλας Ελίασον για το τελικό 3-0.

Για την ΑΕΚ, τα πάντα συνεχίζουν να βαίνουν καλώς. Κυριαρχεί στο γήπεδο, οι αντίπαλοί της παθαίνουν «black out» και επιδίδονται σε παιδαριώδη λάθη όταν παίζουν στην «OPAP Arena» και οι νίκες διαδέχονται η μία την άλλη. Το «εξπρές» του Ματίας Αλμέιδα έφτασε τις 10 συνεχόμενες στη Super League και 13 σε όλες τις διοργανώσεις.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Σιμάνσκι - Τζημόπουλος, Βρακάς, Βινίσιους

Κόκκινη: Τζημόπουλος (45+2΄ δεύτερη κίτρινη)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (65' Μάνταλος), Γιόνσον, Άμραμπατ (64' Γκατσίνοβιτς), Πινέδα (64' Ελίασον), Γκαρσία (72' Φαν Βέερτ), Αραούχο (65' Τσούμπερ)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Παζ, Χάμοντ (89' Σαχπεκίδης), Μεχία (66' Συμελιδης), Βινίσιους, Βρακάς (89' Κωνσταντινίδης), Ντεντάκης (80' Λιάγκας), Νίκας, Παναγιώτου, Τζημόπουλος, Σακό

