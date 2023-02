Κόσμος

Σεισμός στην Συρία - Ανθρωπιστική βοήθεια: Ο Άσαντ ανοίγει τα σύνορα

Τι ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Συρίας, που έχει “λαβωθεί” από τα Ρίχτερ, μετρώντας χιλιάδες νεκρούς, πολλαπλάσιους ανθρώπους που έμειναν ανέστιοι και τεράστιες καταστροφές

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ συμφώνησε να επιτρέψει στα Ηνωμένα Έθνη να παραδώσουν βοήθεια στη Συρία μέσω δύο νέων συνοριακών διελεύσεων από την Τουρκία για τρεις μήνες, δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια Μάρτιν Γκρίφιθς σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ο Γκρίφιθς συναντήθηκε με τον Άσαντ στη Δαμασκό, μια εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε την Τουρκία και τη Συρία αφήνοντας πίσω περισσότερους από 37.000 νεκρούς.

Άμεση ήταν η αντίδραση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση του Σύρου προέδρου Άσαντ να ανοίξουν δύο νέα σημεία διέλευσης μεταξύ της Τουρκίας και της βορειοδυτικής Συρίας για τρείς μήνες, ώστε να επιτραπεί η προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Χαιρετίζω την απόφαση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να ανοίξουν τα δύο σημεία διέλευσης του Μπαμπ Αλ-Σαλάμ και Αλ Ράι μεταξύ της Τουρκίας και της βορειοδυτικής Συρίας για μια αρχική περίοδο τριών μηνών», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Οι περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας ελέγχονται από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις.

