Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολλανδικά F-35 αναχαίτισαν ρωσικά μαχητικά

Σε ποιον θύλακα στα “όρια” του ΝΑΤΟ προσέγγισαν τα αεροσκάφη της Μόσχας. Τι αναφέρει η Γερμανία για το ενδεχόμενο παράδοσης πολεμικών αεροπλάνων στο Κίεβο. Ουκρανοί εκπαιδεύονται στα Leopard.

Δυο ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 αναχαίτισαν σχηματισμό τριών ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στην Πολωνία και τον συνόδευσαν ωσότου απομακρύνθηκε από τον πολωνικό εναέριο χώρο, ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε το βράδυ χθες Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας.

Τα αρχικά «άγνωστα» αεροσκάφη πλησίασαν τον «πολωνικό τομέα ευθύνης του NATO από το Καλίνινγκραντ», κατά την ανακοίνωση. Το υπουργείο αναφέρεται στον ρωσικό θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, κράτη μέλη της ΕΕ και του NATO.

«Μετά την αναγνώριση», διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για ρωσικό Ιλιούσιν IL-20M Coot-A (σ.σ. αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης), το οποίο «συνοδευόταν» από δυο καταδιωκτικά Σουχόι Su-27. «Δύο ολλανδικά F-35 συνόδευσαν τον σχηματισμό από κάποια απόσταση προτού παραδώσουν τη συνοδεία σε εταίρους του NATO».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας έχει κάνει γνωστό πως οκτώ ολλανδικά F-35 έχουν αναπτυχθεί στην Πολωνία για το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου.

Η Μπέρμποκ για το ενδεχόμενο παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ δήλωσε την Δευτέρα ότι η κυβέρνησή της δεν συζητά την παράδοση μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. «Δεν κάνουμε διάλογο για αυτό το θέμα», είπε στο Ελσίνκι, μετά τη συνάντησή της με τον Φινλανδό ομόλογό της.

Η Γερμανία προσπαθεί το τρέχον διάστημα να συντονίσει παραδόσεις αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία. Η ίδια θα προμηθεύσει στον ουκρανικό στρατό 14 τέτοια βαριά άρματα.

Παρά το ότι η κ. Μπέρμποκ είπε πως δεν συζητείται από το Βερολίνο η παράδοση μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, για την οποία πιέζει το Κίεβο, ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ δηλώνει ανοικτός στην ιδέα και ότι το θέμα ενδέχεται να εξεταστεί και στην επικείμενη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας των κρατών μελών του NATO στις Βρυξέλλες.

Εκπαίδευση Ουκρανών στα άρματα μάχης Leopard στην Πολωνία

Αφού έφθασαν από τα μέτωπα της Ουκρανίας, 105 Ουκρανοί στρατιωτικοί άρχισαν στην Πολωνία, σε ειδικά διαμορφωμένη βάση, εντατική εκπαίδευση στα άρματα μάχης Leopard που τους παρέχουν Πολωνοί, Καναδοί και Νορβηγοί εκπαιδευτές, ανέφεραν οργανωτές και συμμετέχοντες στο εγχείρημα.

Η Γερμανία θα παραδώσει μαζί με συμμάχους της στον ουκρανικό στρατό το υλικό για να σχηματιστεί ένα πρώτο τάγμα τεθωρακισμένων με σύγχρονα βαριά άρματα μάχης γερμανικής κατασκευής ως τον Απρίλιο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Πρόκειται για πολύ έμπειρα πληρώματα αρμάτων μάχης, ήρθαν εδώ κατευθείαν από το μέτωπο. Αρκεί να κοιτάξεις τα πρόσωπά τους, καταλαβαίνεις πως έχουν βιώσει τρομερά πράγματα, αλλά είναι απόλυτα αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους», δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, που τους επισκέφθηκε στο Σβιεντόσοφ, στη νοτιοδυτική Πολωνία.

Οι στρατιωτικοί μαθαίνουν τη θεωρία, για την πρακτική ακόμη χρησιμοποιούν προσομοιωτές, πάντως ορισμένοι παρακολούθησαν επίδειξη σε τοπικό πεδίο ασκήσεων των αρμάτων που θα παραλάβουν.

Υπό κανονικές συνθήκες, η εκπαίδευση του είδους χρειάζεται τουλάχιστον δύο μήνες, αλλά αυτή των Ουκρανών στρατιωτικών είναι πολύ πιο εντατική, θα συμπυκνωθεί σε έναν μήνα.

Οι Ουκρανοί εκπαιδεύονται «περίπου 10 ως 12 ώρες την ημέρα, από τη Δευτέρα ως το Σάββατο», εξήγησε στον Τύπο ο Πολωνός εκπαιδευτής Ξίστοφ Σεράτσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην εκπαίδευση συμμετέχουν 21 τετραμελή πληρώματα και τεχνικοί, με άλλα λόγια 105 στρατιωτικοί συνολικά, στα άρματα που θα παραδοθούν από την Πολωνία και την Καναδά.

Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Άμυνας Μάριους Μπλάστσακ, βασικό ζητούμενο είναι η εξασφάλιση ανταλλακτικών για τα άρματα, ζήτημα που θα θίξει σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον κ. Πιστόριους σήμερα στις Βρυξέλλες.

