Truffle cake κρακελέ από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Ένα γλυκό εύκολο, γρήγορο και χωρίς γλυοτένη, μας πρότειναν την Τρίτη η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1

Συνταγή για truffle cake, ένα εύκολο γλυκό με υγρή σοκολάτα και τραγανή κρούστα, χωρίς γλουτένη, ετοίμασε την Τρίτη, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, αυτό το υγρό σοκολατένιο γλυκό γίνεται με λίγα υλικά, σε 5 λεπτά και η υγρή σοκολάτα που τρέχει όσο είναι ζεστό, σου παίρνει το μυαλό.

Υλικά - Για το truffle cake

250 γρ. σοκολάτα 60% περιεκτικότητα σε κακάο ψιλοκομμένη

125 γρ. βούτυρο

4 κ.σ. κρέμα γάλακτος

4 αυγά χωρισμένα

125 γρ. ζάχαρη

1 πρέζα/ες αλάτι

2 κ.σ. κακάο

Για το σερβίρισμα

Κόκκινα φρούτα

Παγωτό

Εκτέλεση - Truffle cake σοκολάτας

Το truffle cake υγρής σοκολάτας έχει κρούστα ξεμυαλιστική και αφράτη μαλακή καρδιά σοκολάτας.

Βουτυρώνουμε μια φόρμα δαχτυλίδι των 23 εκ. και στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί στη βάση της.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170?C στον αέρα.

Σε κατσαρόλα μικρή, σε χαμηλή φωτιά, βάζουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα, το βούτυρο και την κρέμα γάλακτος μέχρι να λιώσουν, ανακατεύοντας τακτικά.

Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει το μείγμα σοκολάτας.

Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια σε διαφορετικά μπολ.

Σε ένα μπολ με μίξερ χειρός, χτυπάμε τους κρόκους με τη μισή ζάχαρη, μέχρι να ασπρίσουν, για 2 με 3 λεπτά.

Προσθέτουμε τη λιωμένη χλιαρή σοκολάτα, κοσκινίζουμε το κακάο στο μείγμα και ανακατεύουμε απαλά.

Σε καθαρό μπολ, χτυπάμε τα ασπράδια με το αλάτι για να γίνουν μια μαλακή μαρέγκα, μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές.

Σταδιακά, κι ενώ συνεχίζουμε το χτύπημα με το μίξερ χειρός, προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη σαν βροχή.

Με ένα κουτάλι ρίχνουμε δύο κουταλιές από την μαρέγκα στο truffle cake και με κοφτές κινήσεις αραιώνουμε το μείγμα.

Τέλος, ρίχνουμε όλη την υπόλοιπη μαρέγκα στο μείγμα. Αναδιπλώνουμε απαλά τα υλικά, φροντίζοντας να μη χάσουμε τον όγκο της μαρέγκας.

Όσο λιγότερο δουλεύουμε το μείγμα για σοκολατένιο truffle cake τόσο πιο αφράτο θα γίνει το αποτέλεσμα.

Βάζουμε το μείγμα στη φόρμα.

Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα του φούρνου για περίπου 35 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί. Η επιφάνειά του θα σκάσει ελαφρά και θα γίνει τραγανή σαν μαρεγκάκι.

Αφήνουμε να κρυώσει τελείως, γιατί όσο είναι ζεστό η καρδιά του είναι ρευστή και τρέχει υγρή σοκολάτα.

Σερβίρουμε το κέικ με παγωτό ή απλά πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

Μην προσπαθήσεις να το κόψεις ζεστό γιατί θα τρέχει υγρή σοκολάτα

Μυστικά για truffle cake

Τα αυγά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να ενσωματώθουν με την υγρή σοκολάτα.

Το truffle cake όσο ψήνεται φουσκώνει όπως το σουφλέ σοκολάτας. Μόλις το βγάλεις από το φούρνο πέφτει ο όγκος του και σχηματίζει τραγανή κρούστα όσο κρυώνει.

Όσο είναι ζεστό μπορείς να το σερβίρεις μόνο με κουταλιές. Πρέπει να κρυώσει για να μπορέσεις να κόψεις κομμάτι.

