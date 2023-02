“The 2Night Show” - Βουλγαράκη: Είμαι ζηλιάρα στις σχέσεις μου, υποφέρω (βίντεο)

Life

Ηπαρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για την πορεία της από τη Νοσηλευτική στην τηλεόραση και αποκάλυψε μικρά πικάντικα «μυστικά» της προσωπικής της ζωής.



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» την Ελένη Βουλγαράκη. Η όμορφη παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για την πορεία της από τη Νοσηλευτική στην τηλεόραση, για την εμπειρία της ως «Κουνάβι» στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του Music 89,2 και αποκάλυψε μικρά πικάντικα «μυστικά» της προσωπικής της ζωής.

«Είμαι ζηλιάρα στις σχέσεις μου. Είμαι πάρα πολύ κτητική, υποφέρω. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Όταν είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη επικρατεί αυτή η κτητικότητα, θέλω ο άλλος να είναι ολόδικος μου. Δεν μπορώ να περάσει άλλη σκέψη από τη ζωή μου. Είχα έναν πρώην σύντροφό μου που μετρούσα τις ελιές του και του έλεγα “είσαι ολόκληρος δικός μου, να ξέρω πόσες ελιές έχεις πάνω στο σώμα σου. Είχε αρκετές ελίτσες…» αποκάλυψε η Ελένη Βουλγαράκη.

Για την πορεία της από τη Νοσηλευτική στην τηλεόραση είπε: «Δεν έγραψα καλά στις Πανελλήνιες και βρέθηκα στην Λάρισα στην νοσηλευτική. Όταν έκανα πρακτική σαν νοσηλεύτρια, είδα ότι δεν μπορώ να το αντέξω, με έριχνε ψυχολογικά. Έπαθα αρρωστοφοβία. Στεναχωριόμουν. Είχα πάρει απαλλαγή όταν οι ασθενείς έκαναν την ανάγκη τους. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό και ήταν ένα πολύ βασικό κομμάτι.



Είχα μια μεγάλη σχέση 5 χρόνια στην Καστοριά με έναν άνθρωπο που ήθελα να παντρευτώ. Δεν ερχόταν η πρόταση και από αντίδραση έφυγα στην Αθήνα και γράφτηκα στη σχολή δημοσιογραφίας. Ήθελα να πάω αλλά ήταν και ένα κίνητρο παραπάνω. Όλα γίνονται για καλό και για κάποιον λόγο. Θα τον ευγνωμονώ μια ζωή που δεν μου είπε να τον παντρευτώ. Ήμουν μικρή, θα έρθουν όλα στην ώρα τους. Στα Mad εξοικειώθηκα με τον τηλεοπτικό φακό και το ραδιόφωνο».

Για την Σίσσυ Χρηστίδου και την συνεργασία τους είπε «Με τη Σίσσυ Χρηστίδου συνεργαζόμαστε πέντε χρόνια. Δεν έχω συνεργαστεί με κάποιον άλλον, είμαι κάτω από την «φτερούγα» της» σχολίασε η Ελένη Βουλγαράκη, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να τηλεφωνεί εκείνη τη στιγμή στην παρουσιάστρια. Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργάτιδά της.

