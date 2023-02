Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αϊτόρ: Το νέο συμβόλαιο και ο σοβαρός τραυματισμός

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Τι αποκάλυψε σε συνέντευξή του.



Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό έως το 2025 με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος και στην πρώτη συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι των «πράσινων» (PAO TV), αποκάλυψε πως είναι αποφασίσει να παραμείνει στο «τριφύλλι», πριν από τη ρήξη χιαστών που υπέστη το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου στον αγώνα του α’ γύρου με τον Άρη στη Λεωφόρο.

Ο 27χρονος άσος αναφέρθηκε ακόμη στο πως διαχειρίστηκε όλη αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο του σοβαρού τραυματισμού του και μίλησε για τη βοήθεια που είχε απ’ όλους στο κλαμπ, για να γυρίσει πιο δυνατός μετά την ατυχία του.

Αναλυτικά, ο Καταλανός εξτρέμ μίλησε στο PAO TV:

-Για το αν ήταν δύσκολη η απόφαση να ανανεώσει το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό:

«Όχι, είναι η αλήθεια. Είχα ήδη αποφασίσει, πριν τον τραυματισμό μου, να παραμείνω, να δημιουργήσω όνομα σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο και να καταφέρω να πετύχω όλους τους μελλοντικούς στόχους της ομάδας. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου να συμπορευόμαστε με αυτόν τον μεγάλο σύλλογο».

-Για το αν φανταζόταν όταν πήγε στον Παναθηναϊκό πριν από 2,5 χρόνια ότι θα είχε αυτή την πορεία η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας:

«Όταν ήρθα εδώ είπα ότι έρχομαι για να παίξω, για να κερδίσω τίτλους και να κάνω όνομα. Είμαι πολύ χαρούμενος από τη στήριξη που μου δίνουν οι φίλαθλοι, για όλα όσα καταφέραμε φέτος και πέρυσι, έπειτα από τα τόσο δύσκολα χρόνια του Παναθηναϊκού και που μπορώ να βοηθήσω έναν τέτοιο σύλλογο και τους φιλάθλους του οι οποίοι πέρασαν τόσο άσχημα. Η αγάπη του κόσμου με γεμίζει χαρά και το περίμενα διότι είμαι πάντοτε θετικός και ήξερα ότι με προσπάθεια και αφοσίωση θα τα κατάφερνα».

-Για το ότι αγωνιστικά πέρασε διάφορα στάδια μέχρι την καταξίωση και το πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή:

«Εύκολο δεν ήταν. Είναι όπως η ζωή που έχει σκαμπανεβάσματα. Πάντοτε πρέπει να αντιστέκεσαι. Νιώθω πολύ υπερήφανος για όλα όσα έχουν συμβεί. Σε αυτή τη νέα φάση που βρίσκομαι τώρα, μαθαίνω πάρα πολλά, αξιολογώ πολλά κάτι που ήταν δύσκολο, αλλά μου δόθηκε μια μεγάλη ανταμοιβή και γι' αυτό είμαι πού υπερήφανος».

-Για το πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος του τραυματισμού του:

«Όταν συνέβη αυτό, τόσο η ομάδα όσο και εγώ, ζούσαμε μεγάλες στιγμές. Ήταν ένας αγώνας για τον οποίο είχαμε μιλήσει με τον Ιβάν και μου είχε πει ότι εάν με χρειαζόταν η ομάδα, θα με χρησιμοποιούσε, διότι ένιωθα κάποιες ενοχλήσεις. Απάντησα στον Ιβάν ότι θα ήθελα να συμμετάσχω, εάν υπήρχε ανάγκη. Αυτό συνέβη, τελικά τραυματίστηκα κι έστω και αν ακουστεί περίεργα, το πήρα καλά, δεν μπορείς να γυρίζεις τον χρόνο πίσω. Πρέπει να κοιτάξεις μπροστά. Είχα πολλούς συμπαίκτες που αντιμετώπισαν τέτοιου είδους τραυματισμούς.

Το πρώτο που σου λένε είναι ότι το σημαντικό είναι το μυαλό και η νοοτροπία. Οπότε το χτύπημα ήταν ισχυρό, η στιγμή κακή. Παρόλα αυτά άλλαξα αμέσως και είπα ότι όλα θα πάνε καλά, εάν το μυαλό μου δουλέψει σωστά. Και χάρη στην οικογένειά μου, τη σύντροφό μου, τους συμπαίκτες μου, τον Ιβάν όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα και από αυτό μαθαίνεις. Εγώ έμαθα πολλά και έχω ακόμα αρκετά να μάθω».

-Για το ότι έχει δίπλα του το πρώτο τρόπαιο και το πώς φαντάζεται τον εαυτό του στον Παναθηναϊκό τα επόμενα 2,5 χρόνια:

«Όπως είπα από την πρώτη στιγμή που έφτασα εδώ, ήρθα για να κερδίσω τίτλους. Αυτός είναι ο πρώτος και ελπίζω από εδώ και στο εξής να έρθουν ακόμα περισσότεροι. Είναι απίστευτη η αίσθηση να κερδίζεις τίτλους με αυτόν τον σύλλογο, οι φίλαθλοι είναι απίστευτοι και αυτό είναι ό,τι περισσότερο επιθυμώ να βρίσκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να βοηθάω την ομάδα και να κερδίζουμε τίτλους. Γι' αυτό ήρθα...».

