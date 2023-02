Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Διονύσης Ζάχος: Η αποχή από την τηλεόραση και η γνωριμία με την Βλαχοπούλου (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τους ρόλους ρεπερτορίου που έπαιξε με μεγάλη επιτυχία και για την αγάπη του για τις μιμήσεις.



Στο «The 2Night Show» καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Διονύσης Ζάχος. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και μίμος μίλησε για την τηλεοπτική του αποχή τα τελευταία 8 χρόνια, για τους ρόλους ρεπερτορίου που έπαιξε με μεγάλη επιτυχία και για την αγάπη του για τις μιμήσεις.

Για τον αποχή του από τα τηλεοπτικά δρώμενα είπε: «Νομίζω ότι είναι λίγο αλληλένδετο με την τηλεόραση. Φταίω κι εγώ για να είμαι ειλικρινής με την έννοια ότι τα μαγαζιά γεμίζουν και μετά θεώρησα και τι να πηγαίνω να λέω; Γιατί πρέπει να μεταμφιέζομαι συνέχεια και να κάνω μάγκα τον καθένα για να κάνει νούμερα; Κι εγώ τι κερδίζω από αυτό; Έλεγα. Λάθος».

«Δεν πληρώθηκα ποτέ, ούτε μια δραχμή. Στο ορκίζομαι. Ξεκίνησα το 1999 με την Ρούλα Κορομηλά και με έβγαλε στο Μπράβο. Να της δώσω φιλιά. Δεν έχουμε φιλικές σχέσεις. Εμείς οι πιο παλιοί το δεχόμασταν αυτό. Τα νέα παιδιά δεν το δέχονται και καλά κάνουν. Ήταν ότι είσαι μικρός, θα μάθεις μαζί μας και θα γίνεις γνωστός…» συμπλήρωσε ο Διονύσης Ζάχος.



Ο Διονύσης Ζάχος διηγήθηκε μια ιστορία με τον Ανδρέα Μπάρκουλη που ζήτησε να τον γνωρίσει όταν υποδυόταν τη Ρένα Βλαχοπούλου σε μια παράστασή του. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής τότε του χάρισε το βιολί που έπαιζε στην ταινία «Μια τρελή σαραντάρα» της Φίνος Φιλμ.



Επίσης, ο Διονύσης Ζάχος αφηγήθηκε και την πρώτη του γνωριμία με την Ρένα Βλαχοπούλου όταν ήταν ακόμη μαθητής Λυκείου.

