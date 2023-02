Σεισμός στην Τουρκία: Διασώσεις που “κόβουν την ανάσα” στα ερείπια (βίντεο)

Ζωντανό έβγαλαν από τα ερείπια οι διασώστες ένα 10χρονο κορίτσι. Συγκλονίζει και η διάσωση δυο αδερφών στο Καχραμάνμαρας.



Συνεχίζονται τα «θαύματα» στα ερείπια που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία, με τους διασώστες να συνεχίζουν την μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων.

Ο καταστροφικός σεισμός της προπερασμένης Δευτέρας και ο μεγάλος μετασεισμός που ακολούθησε προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 37.000 ανθρώπων στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν πολύ.

Την Δευτέρα, 185 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα ένα 10χρονο κορίτσι, στο Καχραμάνμαρας.

Η μικρή Ayca Cebni είχε θαφτεί στα ερείπια ενός 11όροφου κτηρίου και βγήκε ζωντανή, χάρη στη σκληρή δουλειά των σωστικών συνεργείων.

Επίσης ένας 17χρονος, που κατονομάστηκε απλά ως Μουχαμέτ, κι ακόμη ένας άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, σχεδόν 198 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

Στα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο, μέλη σωστικών συνεργείων εικονίζονται να μεταφέρουν τους δυο διασωθέντες με φορεία σε ασθενοφόρα που περιμένουν.

Σύμφωνα με το Anadolu, πρόκειται για δύο αδέρφια. Ο 17χρονος Muhammed, όταν ρωτήθηκε από τους διασώστες αν είναι καλά, τότε αυτός απάντησε «ναι, είμαι καλά».

