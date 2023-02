Κοινωνία

Τροχαίο: 13χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Παράσυρση 13χρονου από Ι.Χ. αυτοκίνητο σημειώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 7.30 το πρωί, στη συμβολή των οδών Ν. Πλαστήρα με Πασαλίδη.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, έχοντας κακώσεις στο σώμα του και χτυπήματα στο κεφάλι, με την πρώτη εικόνα του να δείχνει, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, ότι δεν κινδυνεύει η υγεία του.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

