Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Ο ΕΕΣ βοηθά οικογένειες που αναζητούν οικείους τους

Που μπορούν να απευθυνθούν οι κάτοικοι της Ελλάδας που ανησυχούν για την τύχη των συγγενών τους στις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί τους πολίτες που αναζητούν τους οικείους τους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας να απευθυνθούν στον Τομέα Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ., προκειμένου, σε συνεννόηση με την Ερυθρά Ημισέληνο Τουρκίας και Συρίας, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανεύρεσή τους.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Ελλάδας που ανησυχούν για την τύχη των συγγενών τους στις πληγείσες περιοχές της Νοτιοανατολικής Τουρκίας (Adana, Osmaniye, Kahramanmaras, Gaziantep, Malatya, Adiyamana, Diyabakir) και της Βορειοανατολικής Συρίας (Aleppo, Damascus), ή δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μαζί τους μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Τομέα Αναζητήσεων & RFL του ΕΕΣ, στο τηλέφωνο 210 52 30 043 ή αποστέλλοντας e-mail στο tracingstaff@redcross.gr για να αφήσουν τα στοιχεία τους, τα οποία εν συνεχεία θα δοθούν στους συναδέλφους της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου και της Συριακής Ερυθράς Ημισελήνου, για την προσπάθεια ανεύρεσής τους.

Σημειώνεται ότι, ο ιστορικός Τομέας Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε άμεση σύνδεση με το Διεθνές Δίκτυο RFL (Restoring Family Links), από την πρώτη στιγμή του φονικού σεισμού, ενεργοποίησε τους έκτακτους μηχανισμούς του και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Τουρκικής και Συριακής Ερυθράς Ημισελήνου, προκειμένου να βοηθήσει με κάθε μέσο που διαθέτει τις οικογένειες να επανασυνδεθούν με τους οικείους τους.

