“Ποιος Παπαδόπουλος;”: το επεισόδιο της Τρίτης είναι... όλα τα λεφτά (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 "φτιάχνει" τα βράδια μας, τις πρώτες ημέρες τιης εβδομάδας, χαρίζοντας μας μοναδικές στιγμές γέλιου.

Η σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου στις 21:00 - Επεισόδιο 30

Ο Εμμανουήλ, σοκαρισμένος από την ανακάλυψη του Θανάση και της Βιβής στο εξοχικό του, επιστρέφει στη βίλα απαιτώντας εξηγήσεις και η Μελίνα, ο Αρίστος, η Περιστέρα και ο Γιάννης προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο μετά, στη βίλα θα καταφθάσουν και η Βιβή με τον Θανάση, που είναι έτοιμος να «αναμετρηθεί» με τον άλλο παππού. Στο μεταξύ, ο Θάνος, προσπαθώντας να διαχειριστεί το νέο για την εγκυμοσύνη της Τζοάν και χωρίς φυσικά να το πει ακόμα στους γονείς του, αποφασίζει ότι πρέπει να την παντρευτεί.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μείνει μακριά από τον έρωτά του, την Εριέττα, η οποία μάλιστα χώρισε τον Αλέξανδρο γι’ αυτόν... Και μέσα σε όλα, σκάει και η μεγάλη βόμβα: ο Εμμανουήλ σκοπεύει να πουλήσει το εξοχικό, τη μόνη κατοικία που έχουν πλέον οι Παπαδόπουλοι! Κι ενώ όλοι αρχίζουν να ψάχνουν απεγνωσμένα δουλειά μπας και βρουν χρήματα για να καταφέρουν να νοικιάσουν κάπου αλλού, ο Θανάσης αποφασίζει να αναλάβει δράση…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos





