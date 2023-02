Παράξενα

Βασιλιάς Κάρολος: Σάλος με την... τρύπια κάλτσα του σε τζαμί (εικόνες)

Ο βασιλιάς Κάρολος απαθανατίστηκε σε μια από τις πιο άτυχες στιγμές του. Viral έχει γίνει η τρύπια κάλτσα του κατά την επίσκεψη του σε τζαμί.



Μια εικόνα που σε τίποτα δεν θυμίζει βασιλιά παρουσίασε κατά την επίσκεψή του σε τζαμί στο Λονδίνο ο βασιλιάς Κάρολος.



Μαζί με την σύζυγό του, Καμίλα, επισκέφθηκαν την Τετάρτη ένα ιστορικό τζαμί στο Brick Lane στο ανατολικό Λονδίνο. Ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε ένα μακρύ μαύρο παλτό με ένα πουκάμισο και γραβάτα ενώ η Καμίλα φόρεσε ένα κομψό λευκό μακρύ παλτό.



Όταν έφτασαν στο τζαμί, η Καμίλα πρόσθεσε μια μαντίλα. Και όταν ήρθε η ώρα να βγάλει τα παπούτσια του, ο Κάρολος αποκάλυψε ότι η κάλτσα στο δεξί του πόδι είχε μια.. τρύπα.

King Charles III recently visited a mosque, which means that some hero in the British press managed to snap a photo of his socks. pic.twitter.com/FjtrkOPJoH — Tristin Hopper (@TristinHopper) February 8, 2023

Η είδηση έκανε το γύρο του διαδικτύου, υπήρξαν όμως και αυτοί οι Βρετανοί που ταυτίστηκαν με την γήινη πλευρά του βασιλιά!

