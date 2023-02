Κοινωνία

Πέθανε προσπαθώντας να κάψει ξερά χόρτα

Τραγική κατάληξη για τον άτυχο κτηνοτρόφο, ο οποίος προσπαθησε να κάψει ξερά χόρτα. Πως συνέβη το κακό.

(εικόνα αρχείου)

Εξέπνευσε τελικά στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», όπου νοσηλευόταν ο 68χρονος Λαρισαίος κτηνοτρόφος Κων. Δημ. Δάμαλης.

Ο άτυχος κτηνοτρόφος υπέστη θερμικό έγκαυμα όταν, σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελευθερία”, το πρωί της περασμένης Παρασκευής 10 Φεβρουάριου ενώ βρισκόταν στο ποιμνιοστάσιό του στο Λιβάδι Ελασσόνας, προσπάθησε να κάψει χόρτα.

Ο άτυχος άνδρας άναψε φωτιά με τη χρήση εύφλεκτου υλικού έξω από το ποιμνιοστάσιο και για άγνωστους λόγους, υπέστη θερμικό έγκαυμα.

Ο ίδιος ο κτηνοτρόφος ζήτησε τη βοήθεια συγχωριανών, οι οποίοι με δικό τους επιβατικό αυτοκίνητο τον μετέφεραν στο Κ.Υ. Ελασσόνας, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 68χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας-Χορτιάτη παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έκθεση, ενώ την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας.

Πηγή: onlarissa.gr

