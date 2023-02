Οικονομία

Συνταξιούχοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία (εικόνες)

Πορεία προς τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι. Τα αιτήματά τους.



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κοραή πραγματοποιούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε πορεία προς τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου, άμεση καταβολή στα πληρωμένα δώρα, καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα, αλλά και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ΕΑΣ.

Όπως αναφέρουν, διεκδικούν επίσης τα εξής:

Αμεση πρόσληψη προσωπικού στην υγεία.

Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα δωρεάν σε υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Άμεση έκδοση των συντάξεων.

Κατάργηση κάθε διαδικασίας πλειστηριασμού.

Άμεση καταβολή των συνδρομών για τις λειτουργικές ανάγκες των συνταξιουχικών οργανώσεων.