Κοινωνία

Πατήσια: Βιασμός 12χρονης από ζευγάρι - Τι κατήγγειλε η ανήλικη

Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας. Τι υποστηρίζει στην καταγγελία της η ανήλικη.



Συναγερμός σήμανε στα Πατήσια μετά την καταγγελία μιας 12χρονης ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας έπεσε θύμα αρπαγής και βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως κατήγγειλε στις Αρχές ο πατέρας του παιδιού που είναι Ρομά, η κόρη του, ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι της θείας της στην περιοχή των Πατησίων, δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα και μια γυναίκα, επίσης Ρομά που είναι ζευγάρι.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία το ζευγάρι άρπαξε το κορίτσι χωρίς τη θέλησή του, την μετέφεραν σπίτι τους, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και, όπως υποστηρίζει, την βίασαν.

Στη συνέχεια η ανήλικη, σύμφωνα με την καταγγελία, κατάφερε να φύγει από το σπίτι, που όπως υποστηρίζει την κρατούσαν, και επικοινώνησε με τον πατέρα της και του είπε τι έχει συμβεί.

Ο πατέρας της 12χρονης, ο οποίος εργάζεται στον Βόλο, με τη σειρά του απευθύνθηκε στις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος των δύο φερόμενων δραστών, ενώ βρίσκονται στο σπίτι της ανήλικης αστυνομικοί και παιδοψυχολόγος και της παίρνουν κατάθεση.

Αργότερα αναμένεται η ανήλικη να εξεταστεί και από ιατροδικαστή.

